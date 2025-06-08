桃捷綠線高架段橋墩滲水、龜裂「白華」 捷工局：排水問題不影響結構安全

有民眾反映捷運綠線部分高架橋墩出現滲水、龜裂，甚至可見類似鐘乳石的白華現象。（議員黃敬平提供）

2025/06/08 13:08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園綠線捷運為桃市府首條自辦捷運路線，力拚明年第1階段自坑口站通車至藝文中心站，議員黃敬平表示，有民眾反映部分高架段橋墩出現滲水、龜裂，甚至可見類似鐘乳石的白華現象，引發結構安全疑慮；對此，捷工局表示，主要是橋面排水問題所致，已要求包商全面盤查，不影響結構安全。

黃敬平表示，綠線明年就要第1階段通車，接獲民眾反映部分高架段橋墩有滲水、龜裂情形，雖然捷工局回覆是排水問題所致，但民眾多半還是會對結構安全產生疑慮，過去雙北捷運及台中捷運施工時，高架段也曾發生滲水、龜裂等瑕疵，後續透過整體的巡檢、補強及資訊公開，降低民眾對於安全的疑慮，建議桃市府捷工局全面巡檢高架段路線，若發現問題亦可在保固期內要求廠商履約，確保公共安全無虞。

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捷運局表示，目前綠線高架段結構雖已完成，但橋面排水部分，因配合道路復舊工程，尚有部分路段進行中，導致雨水無法排出，並從漏水斗處溢出，另，部分已完成橋面排水路段，因排水管積水回堵，導致匯集的雨水從漏水斗處溢流出。

捷工局表示，已要求廠商全面盤查橋面排水工程，已完成的路段儘速進行排水管堵塞障礙排除，尚未完成的路段則安排設置臨時管疏導排水，而因橋面排水溢流導致橋梁結構出現水漬，並不會對結構安全造成影響，已同步要求廠商進行結構表面清理，恢復原結構外觀。

有民眾反映捷運綠線部分高架橋墩出現滲水、龜裂，甚至可見類似鐘乳石的白華現象。（議員黃敬平提供）

有民眾反映捷運綠線部分高架橋墩出現滲水、龜裂，甚至可見類似鐘乳石的白華現象。（議員黃敬平提供）

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