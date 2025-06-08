冠軍撤銷！客家合唱賽遭爆違規 客委會：從缺不遞補

「請問芳名人聲樂團」上月在客委會「客家合唱比賽」現代阿卡貝拉社會組奪冠，卻被檢舉違規，客委會決定冠軍撤銷、改列從缺。（圖擷取自「請問芳名人聲樂團」臉書專頁）

2025/06/08 12:25

〔記者楊綿傑／台北報導〕客委會所舉辦的「客家合唱比賽」爆爭議！現代阿卡貝拉社會組冠軍「InNaluwan Vocal Group（請問芳名人聲樂團）」遭控演出人數違反比賽規則，且於成績公布前與評審合影等情事。客委會今天回應，經查確實超過簡章規定人數，因此冠軍將撤銷，改列從缺不遞補，對賽事規劃辦理將檢討改進。

「客家合唱比賽」上個月底於苗栗舉行，全國共有88隊、近3000人參賽。本報接獲投訴，其中，現代阿卡貝拉社會組冠軍「請問芳名人聲樂團」演出時，實際上台人數達11人，遠超出簡章規定的8人，已構成事實違規，卻仍奪冠，且帶隊老師似在成績未公布前與評審委員於現場合影，也引起評分公正的質疑。

請繼續往下閱讀...

「請問芳名人聲樂團」上月26日還在臉書發表得獎感言：「這次的得獎，對整個芳名團隊而言，不僅是對團隊演唱技巧的肯定，更是一種文化對話的成果。我們期許自己能繼續走在這條用聲音串起不同族群的路上，讓台灣多元語言與文化的和聲，被更多人聽見、記得、傳唱。」

客委會今天表示，依比賽簡章規定，現代阿卡貝拉社會組演出應「一聲部限1人演出，舞台上至多8人演出」，針對該團於比賽當日有11人上台演出，未能於比賽現場立即檢核人數並通報評審團造成疑義，深表歉意，除列入檢討之外，並已啟動複審程序。

客委會指出，經再調閱比賽當日完整影像與現場紀錄，已於昨日邀請評審團召開複審會議，雖然該團現場演出表現優異，演出的2首歌曲實際分別由7人、6人持麥克風演唱，但登台人數11人超出簡章規定的8人，經決議基於賽事規定公平性，撤銷社會組第一名成績，第一名從缺不遞補。

此外，客委會強調，當日比賽評審委員是依比賽整體音樂表現評分，評審與獲獎團隊指揮合影之事，雖發生於成績公布頒獎後亦有遭質疑公平性之虞，對於賽事規劃辦理亦將進行檢討改進，以確保比賽公正性與參賽者權益，並維護賽事公信力。

「請問芳名人聲樂團」上月在客委會「客家合唱比賽」奪冠，卻被檢舉違規，簡章規定，現代阿卡貝拉社會組演出應「一聲部限1人演出，舞台上至多8人演出」，該團當天卻有11人上台。（圖擷取自「請問芳名人聲樂團」臉書專頁）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法