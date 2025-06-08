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    台中161公車駕駛長得超像顏清標 暖心幫阿公阿嬤拿重物獲好評

    台中市161公車駕駛黃冠瑋長得超像顏清標，尤其是笑起來更像。（市府提供）

    台中市161公車駕駛黃冠瑋長得超像顏清標，尤其是笑起來更像。（市府提供）

    2025/06/08 13:02

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕有很多人沒有血緣關係，卻長得超像，台中市161路公車駕駛黃冠瑋有一張「明星臉」，長得超像大甲鎮瀾宮的董事長顏清標，尤其是笑起更像，很多乘客初看時還以為是「標哥」改開公車？確定不是都忍不住說好像「標哥」，他都害羞一笑，而且黃冠瑋非常有愛心，不但沿途會講站名，讓乘客提早準備下車，看到阿公阿嬤還會走下車協助拿重物，一位阿嬤感動到祝福他「吃百二」。

    59歲的黃冠瑋，過去開貨車，但因為常常要跑高速公路，有其危險性，因此改開公車，現今是161路公車駕駛黃冠瑋，準時發出上午5時5分第一班公車，從中科到高鐵台中站近18公里，行經台中國家歌劇院、台灣大道、台中榮總等站點，乘客以學生、通勤族與就診民眾較多。

    由於161乘客以學生、通勤族與就診民眾較多，會有很多人會固定時間時間上下班，就會搭到黃冠瑋開的車，一開始大家看到他，都以為標哥兼差來開公車？確定不是顏清標後，大家忍不住說怎麼長的如此像？尤其是笑起來更像。

    黃冠瑋不但有張「明星臉」，更是認真有愛心的公車駕駛，為了準時開出上午5時5分第一班公車，在下午5點就睡覺，要讓自己睡足10小時，晚上跟朋友聚會都不參加。

    他表示，剛開始不習慣，朋友約吃晚餐無法赴約，連媽媽都問怎麼這麼早就睡覺、不吃晚餐會不會餓？但他為讓自己精神飽滿、安全駕駛，因此一定要早早睡。此外，黃冠瑋若見長者提重物，會主動幫提上車、安頓座位，也曾遇乘客交通卡餘額不足，他自掏腰包代投，乘客隔幾天來還錢，有民眾還在社群發文，希望市長盧秀燕好好表揚他。

    台中市161路公車駕駛黃冠瑋長得超像顏清標。（市府提供）

    台中市161路公車駕駛黃冠瑋長得超像顏清標。（市府提供）

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