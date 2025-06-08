自然保育國際研討會移師澎湖 縣府致贈林俊全教授榮譽縣民證

澎湖縣政府秘書長楊書舜（左），頒發榮譽縣民證給台大教授林俊全。（記者劉禹慶攝）

2025/06/08 12:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣大學6月8日世界海洋日，舉辦「自然保育國際研討會」，廣邀國內外專家學者齊聚澎湖，共同探討自然保育的最新趨勢與永續策略。澎湖縣政府秘書長楊書舜特別致贈主辦單位林俊全教授榮譽縣民證，表彰其對澎湖地質地理研究貢獻，並邀請退休後常回第二故鄉澎湖遊玩。

楊書舜指出，澎湖位於台灣海峽是一座擁有深厚文化底蘊與珍貴自然地景的群島。全縣已劃設為「澎湖海洋地質公園」，並設有「澎湖南方四島國家公園」，另有2處玄武岩自然保留區、9處自然紀念物及兩處世界遺產潛力點。這些自然與文化資產，使澎湖成為台灣自然保育工作的重要據點之一。

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另外，楊書舜也強調，澎湖擁有世界少有的地景特色，包括壯麗的玄武岩地形、獨具智慧的石滬漁法、色彩繽紛的咾咕石聚落，以及湛藍海域與潔白沙灘，共同構築出獨一無二的自然與人文風貌。「自然資源的保護，不能單靠一地之力，而須全球攜手合作」。呼籲透過此次研討會平台，期盼與來自各地的專家學者深入交流、互相學習，在理論與實務之間找出最佳解方，推動自然保育向前邁進。

楊書舜除祝福此次研討會圓滿成功外，並於研討會開始前代表縣長陳光復頒發榮譽縣民證，給予主辦單位台灣大學林俊全教授，以感謝林俊全教授常年對澎湖縣推動地質保育的貢獻，為澎湖縣的地質保育奠定良好基礎。

台大世界海洋日，在澎湖舉辦自然保育國際研討會。（記者劉禹慶攝）

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