彰化最亂一條街通了！ 警掃蕩後首週日 攤販不敢占道、車格

水果蔬菜攤販退縮到騎樓內做生意，停車格還給消費者停靠，交通明顯順暢。（記者張聰秋攝）

2025/06/08 12:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕被戲稱為彰化市「最亂一條街」的中民街，過去攤販長期違規佔用車道與停車格，嚴重影響通行與市容，彰化警方前天（6日）執行清除行動，清理違規攤棚與雜物，今天（8日）是專案執法後的首個星期天，雖仍是三民市場人潮最洶湧的時段，街道卻明顯清爽有序，攤販退縮至騎樓經營，車道暢通、停車格未再被占，行人也不用在車道間「蛇來蛇去」。居民樂見改變，但也擔心只是曇花一現，盼警方持續執法，別讓亂象死灰復燃。

今天（8日）上午記者實地走訪中民街，街道兩側雖依然擠滿採買人潮與機車進出，但整體動線已有顯著改善，機車沒再停放快車道上，汽機車通行也變得順暢許多。多數攤販自發性將攤位退縮進騎樓下，未再伸展至車道上占用行車空間；原本擠滿蔬果攤的停車格，也多數回歸機車停放本位，偶有違停情形，但未再見全面占道混亂。

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店家遮陽棚下、騎樓內依然擺滿蔬菜水果，叫賣聲此起彼落，但人車流動不再交織擁堵，讓不少居民直呼終於可以好好走路了，並期盼這次整頓能夠長久維持，不希望雷聲大、雨點小。

對此，彰化警分局表示，除了6日的大執法，未來也將不定期編排勤務，加強列管與查察，違規占道者將依法處罰，並沒入違規攤棚與物品。警方也強調，若妨礙交通甚至危害安全，將依刑法第185條追究刑責。其他違規占用道路行為，則依《道路交通管理處罰條例》處1200元至2400元罰鍰，並依法沒入違規攤架、棚架及其他障礙物。

攤販退縮營業，路邊停車格還給騎士使用，但有民眾求方便，車子沒有按規定停在格子區。（記者張聰秋攝）

水果攤集中於騎樓下，人行空間雖擁擠但未侵占車道，採買民眾來來去去，不用把機車停在車道上。（記者張聰秋攝）

警方執法後的首個週日上午，中民街現場秩序明顯改善，車流順暢、人車分流。（記者張聰秋攝）

在警方強力執法後，攤販明顯自律，主動退縮到路外騎樓營業，路前停車格也會空出不再占用。（記者張聰秋攝）

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