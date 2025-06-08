澎湖歡慶世界海洋日 以音樂詩意與親子手作共織蔚藍希望

澎湖慶祝世界海洋日，在海洋保育中心舉辦漁音繞樑活動。（記者劉禹慶攝）

2025/06/08 11:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕四面環海的澎湖縣，為響應聯合國每年6月8日訂立「世界海洋日」，由海洋委員會海洋保育署指導、澎湖縣政府主辦的「漁音繞樑」活動，今（8）日於澎湖海洋保育教育中心盛大舉行。活動透過國樂表演、詩作展覽、繪本導讀及親子黏土手作等多元形式，帶領民眾在藝術氛圍中體驗海洋文化與環境教育，喚起對海洋永續的重視。

開場由馬公國中及龍門國小國樂社以傳統樂器結合海浪音效，為現場觀眾帶來富有海洋律動感的音樂演出。緊接著，由風櫃國小海洋資源中心展出之海洋詩創作得獎作品，將學生對大海的想像與情感，以詩句呈現，深具感染力。

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活動中特別安排《台灣鯨讚》繪本導讀，藉由海洋保育署澎湖保育站同仁生動演說，讓親子認識海洋動物的生態與保育議題。最受歡迎的「海洋保育手作活動」則邀請35組家庭共同參與，使用黏土創作鯨鯊等海洋動物，讓孩童在親手製作過程中學習保育觀念，將知識轉化為生活實踐。

現場也設有多個海洋保育及廉政宣導攤位，透過互動遊戲、環境教育展示等方式，讓民眾了解海洋保護與廉潔扎根的重要性，增進公眾參與感。主辦單位表示，此次活動以藝術為橋梁，結合在地學校與保育機關的力量，成功營造寓教於樂的參與體驗，期盼更多人將對海洋的熱愛化為具體行動，共同守護台灣四面環海的珍貴資源。

澎湖縣政府各單位設置宣導攤位，以寓教於樂方式進行宣導。（記者劉禹慶攝）

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