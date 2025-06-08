為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖歡慶世界海洋日 以音樂詩意與親子手作共織蔚藍希望

    澎湖慶祝世界海洋日，在海洋保育中心舉辦漁音繞樑活動。（記者劉禹慶攝）

    澎湖慶祝世界海洋日，在海洋保育中心舉辦漁音繞樑活動。（記者劉禹慶攝）

    2025/06/08 11:29

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕四面環海的澎湖縣，為響應聯合國每年6月8日訂立「世界海洋日」，由海洋委員會海洋保育署指導、澎湖縣政府主辦的「漁音繞樑」活動，今（8）日於澎湖海洋保育教育中心盛大舉行。活動透過國樂表演、詩作展覽、繪本導讀及親子黏土手作等多元形式，帶領民眾在藝術氛圍中體驗海洋文化與環境教育，喚起對海洋永續的重視。

    開場由馬公國中及龍門國小國樂社以傳統樂器結合海浪音效，為現場觀眾帶來富有海洋律動感的音樂演出。緊接著，由風櫃國小海洋資源中心展出之海洋詩創作得獎作品，將學生對大海的想像與情感，以詩句呈現，深具感染力。

    活動中特別安排《台灣鯨讚》繪本導讀，藉由海洋保育署澎湖保育站同仁生動演說，讓親子認識海洋動物的生態與保育議題。最受歡迎的「海洋保育手作活動」則邀請35組家庭共同參與，使用黏土創作鯨鯊等海洋動物，讓孩童在親手製作過程中學習保育觀念，將知識轉化為生活實踐。

    現場也設有多個海洋保育及廉政宣導攤位，透過互動遊戲、環境教育展示等方式，讓民眾了解海洋保護與廉潔扎根的重要性，增進公眾參與感。主辦單位表示，此次活動以藝術為橋梁，結合在地學校與保育機關的力量，成功營造寓教於樂的參與體驗，期盼更多人將對海洋的熱愛化為具體行動，共同守護台灣四面環海的珍貴資源。

    澎湖縣政府各單位設置宣導攤位，以寓教於樂方式進行宣導。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府各單位設置宣導攤位，以寓教於樂方式進行宣導。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播