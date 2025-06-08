南投竹山罕見「送肉粽」 網友熱議

南投竹山下橫街8日晚間將舉辦俗稱「送肉粽」的送煞儀式，喪家發出告示單。（民眾提供）

2025/06/08 12:04

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣地方臉書社團有人PO文指今（8）日晚間8至9點竹山下橫街將有俗稱「送肉粽」的送煞儀式，請居民屆時緊閉門窗、儘量迴避、勿通行，消息傳出，網友議論紛紛；當地竹山里長曾鈺琄證實確有此事，喪家上週即向鄰里發出通告並致歉，希望大家能體諒、配合。

近日有人在南投地方臉書社團PO文，指今（8日）晚8至9點，將在竹山內山公路至集山路之間的下橫街舉辦俗稱「送肉粽」的送煞儀式，並送至斗六大圳後出海，請民眾在該時段迴避。由於南投縣鮮少有此類送煞儀式，消息傳出，網友議論紛紛，有人質疑真假？也有人認為下橫街是竹山的商業命脈，對於這類送煞儀式應該慎重其事，事先公告完整的時間、路線與地點，且一般送煞儀式都會從子時開始（深夜11點），怎麼會挑晚間8、9點大家都還在活動的時候辦？

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竹山里長曾鈺琄表示，下橫街該路段商家其實並不多，晚上8、9點也較少有車輛通行，喪家上週即有向鄰里發出告示單，通告今晚即將舉辦送煞儀式，並對於造成大家的不便致歉。對於這種撫慰亡靈、也讓生者釋懷的民間宗教信仰習俗，站在里長立場，也只能予以尊重，也希望社會大眾能多體諒、包容。

南投竹山下橫街8日晚間將舉辦「送肉粽」儀式的路段。（截取自臉書社團竹山人聊天室）

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