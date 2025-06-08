為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投竹山罕見「送肉粽」 網友熱議

    南投竹山下橫街8日晚間將舉辦俗稱「送肉粽」的送煞儀式，喪家發出告示單。（民眾提供）

    南投竹山下橫街8日晚間將舉辦俗稱「送肉粽」的送煞儀式，喪家發出告示單。（民眾提供）

    2025/06/08 12:04

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣地方臉書社團有人PO文指今（8）日晚間8至9點竹山下橫街將有俗稱「送肉粽」的送煞儀式，請居民屆時緊閉門窗、儘量迴避、勿通行，消息傳出，網友議論紛紛；當地竹山里長曾鈺琄證實確有此事，喪家上週即向鄰里發出通告並致歉，希望大家能體諒、配合。

    近日有人在南投地方臉書社團PO文，指今（8日）晚8至9點，將在竹山內山公路至集山路之間的下橫街舉辦俗稱「送肉粽」的送煞儀式，並送至斗六大圳後出海，請民眾在該時段迴避。由於南投縣鮮少有此類送煞儀式，消息傳出，網友議論紛紛，有人質疑真假？也有人認為下橫街是竹山的商業命脈，對於這類送煞儀式應該慎重其事，事先公告完整的時間、路線與地點，且一般送煞儀式都會從子時開始（深夜11點），怎麼會挑晚間8、9點大家都還在活動的時候辦？

    竹山里長曾鈺琄表示，下橫街該路段商家其實並不多，晚上8、9點也較少有車輛通行，喪家上週即有向鄰里發出告示單，通告今晚即將舉辦送煞儀式，並對於造成大家的不便致歉。對於這種撫慰亡靈、也讓生者釋懷的民間宗教信仰習俗，站在里長立場，也只能予以尊重，也希望社會大眾能多體諒、包容。

    南投竹山下橫街8日晚間將舉辦「送肉粽」儀式的路段。（截取自臉書社團竹山人聊天室）

    南投竹山下橫街8日晚間將舉辦「送肉粽」儀式的路段。（截取自臉書社團竹山人聊天室）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播