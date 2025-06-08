好消息！望安綠蠵龜保護區有喜 今年首見母龜登岸產卵爬痕

望安綠蠵龜保育區，世界海洋日傳出今年首見登岸爬痕。（民眾提供）

2025/06/08 11:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今（6月8日）是世界海洋日，也是我國的國家海洋日，澎湖望安綠蠵龜保育區傳來喜訊，今年首見母龜登岸產卵爬痕，但是否產下第1窩蛋卵？仍有待專家登島進一步確定。只是今年研究經費因預算刪除，遲遲未有著落，加上農業部與澎湖縣政府農漁局因「智財權」喬不攏，全案仍擱置，導致今年研究計畫面臨停擺。

澎湖望安島西側及南側沙灘6處地點，是依據《野生動物保育法》於1995年公告成立的野生動物保護區。該保護區為台灣少數僅存之綠蠵龜產卵地點，澎湖國家風景區管理處也於望安島上設立澎湖望安綠蠵龜觀光保育中心，並與澎湖縣政府於局委託之研究團隊持續在當地推廣保育工作並舉辦相關活動。

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綠蠵龜產卵是每年5-10月，保護區於每年5月1日起至同年10月31日止實施夜間管制，一般民眾及遊客自夜間8時至翌晨5時止禁止擅入保護區。漁民下海若需經過保護區，必須在管制的時間內出入，管制時間則依潮汐而定。今（8）日土地公港南側沙灘草地（由土地公港經大賴仔、長賴仔至鼻尾），發現綠蠵龜登岸爬痕。

根據綠蠵龜研究專家陳久林表示，由於登岸地點沙灘過於廣闊，加上爬痕不是直接向下，而是往西邊方向下海，估計僅有4成機率產卵，要觀察未來數日是否再度上岸。至於去年澎湖與望安本島有2頭母龜登岸產卵10窩，剛好望安及澎湖本島各5窩，分散在望安、林投、杭灣等地，東嶼坪則僅登岸未產卵。

疑似母龜登岸產卵地，是否為澎湖今年第一窩有待專家鑑定。（民眾提供）

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