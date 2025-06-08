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    竹縣芎林YouBike下個月 「嘛A通」

    YouBike在新竹縣內廣受歡迎，芎林鄉下個月也將上路。（記者黃美珠攝）

    YouBike在新竹縣內廣受歡迎，芎林鄉下個月也將上路。（記者黃美珠攝）

    2025/06/08 11:20

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣13個鄉鎮市，下個月就將有第6個騎YouBike「嘛A通」！縣府交通旅遊處跟鄉公所合作駐規劃了10個站點，共90輛一般自行車、20輛電輔車，現在已有9站完成安柱工程，最快7月就可以上路。

    縣府交旅處長陳盈州說，縣府推動公共自行車YouBike，在竹北、竹東、湖口、新豐、新埔5個鄉鎮市累積騎乘人次已突破400萬人次，今年將再下一城設於芎林。

    至於芎林的公共自行車站點規劃，把敏實科技大學、芎林鄉公所、綠獅金獅公園、飛鳳山等學區、機關、住宅區以及景點都納入，兼顧了通學、洽公以及假日休閒的需求。騎乘範圍西可到竹北高鐵區、往南可抵竹東，他們評估這對公共運輸的可及性、活化在地綠色旅遊發展都有加分效果。

    自從2022年YouBike進入新竹縣以後，通勤、通學大家多了一項運具選擇，深獲縣民肯定與喜愛，目前全縣有174站、1440輛車，運動健身、便利環保又可深度探索地方文化，確實有多重效益。

    下個月起，新竹縣芎林YouBike「嘛A通」。（記者黃美珠攝）

    下個月起，新竹縣芎林YouBike「嘛A通」。（記者黃美珠攝）

    下個月起，新竹縣芎林YouBike「嘛A通」。（記者黃美珠攝）

    下個月起，新竹縣芎林YouBike「嘛A通」。（記者黃美珠攝）

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