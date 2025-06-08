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    閱讀習慣從幼兒園開始 教育部推身教式融合家庭社區

    教育部國教署自113學年度起於30間幼兒園試辦推動「幼兒園明日閱讀計畫」，導入「身教式持續安靜閱讀」理念，建立幼兒穩定且持續的閱讀習慣。 （教育部提供）

    教育部國教署自113學年度起於30間幼兒園試辦推動「幼兒園明日閱讀計畫」，導入「身教式持續安靜閱讀」理念，建立幼兒穩定且持續的閱讀習慣。 （教育部提供）

    2025/06/08 11:11

    〔記者楊綿傑／台北報導〕閱讀習慣從小就要培養，教育部國教署推動「幼兒園明日閱讀計畫」，不僅透過園方帶領閱讀並進行生動討論，也進一步與家庭連結促進親子共讀，並延伸至戶外走讀活動，將閱讀風氣帶往社區。

    為避免幼兒長時間接觸3C產品所帶來的發展危機，教育部國教署自113學年度起於30間幼兒園試辦推動「幼兒園明日閱讀計畫」，導入「身教式持續安靜閱讀」（MSSR）理念，透過教師以身作則進行示範閱讀，建立幼兒穩定且持續的閱讀習慣。

    國教署表示，推動方式包含習慣閱讀、聊書活動與親子共讀。透過每日固定的習慣閱讀時段，由教師帶領幼兒靜心閱讀，培養專注力與閱讀耐力，再導入「聊書活動」，讓孩子從繪本圖像、情節與角色出發，分享觀察、提問與感想，提升語言表達與思考能力，促進同儕互動與想像力發展，同時也鼓勵家長加入閱讀行列，與孩子一同學習與成長。

    以彰化縣合興國小附幼為例，老師運用「時間精靈」建立班級閱讀儀式感，培養幼兒閱讀習慣，逐步延長幼兒享受閱讀的時間，並利用幼兒熟悉的繪本製作「故事骰子」，從「人物＋事件」的組合出發，引導幼兒彼此分享故事內容，發揮想像力創作故事的新結局，與同儕交流分享。此外，園方也依據繪本情節進行環境佈置，營造沉浸式的閱讀氛圍，讓孩子彷彿置身故事情境中。

    高雄市明正國小附幼則設計「書包有書」活動，鼓勵孩子帶書回家與家長共讀，鯨魚班透過聯絡簿推薦繪本，強化家園合作；企鵝班則發展「走讀」方式，將閱讀延伸至戶外，引導幼兒在生活中發現閱讀樂趣。另外，園方同時設立「漂書站」，鼓勵社區居民共享書籍，讓閱讀成為整個社區的日常風景。

    國教署表示，藉由系統化推動閱讀，讓孩子從「幼」培養閱讀習慣，在聊書活動與親子共讀的過程中，幫助孩子語言與認知發展，促進孩子未來的學習力。閱讀習慣的培養可降低孩子對3C依賴現象，期待家長與老師共同攜手合作，建立溫暖、有互動的閱讀文化，共創幼兒健康成長與終身學習的基礎。

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