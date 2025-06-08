今年首颱醞釀中？氣象署：週二前成颱機率不大

6/8天氣預報。（圖為中央氣象署提供）

2025/06/08 10:53

〔記者林志怡／台北報導〕越來越接近夏天，近期高溫不斷，菲律賓東方也有低壓醞釀，中央氣象署指出，接下來一週各地需注意明顯的午後雷雨，且白天高溫普遍可達31度或以上，至於近期是否會有颱風生成，目前雖有熱帶擾動出現，但雲型發展較為鬆散，週二前生成颱風機率不大，週二後則有待觀察。

中央氣象署預報員林定宜指出，台灣東方目前有廣闊的太平洋高壓盤據，高壓南側則有東北信風區，南海附近有西南季風吹拂，兩者之間的菲律賓東方區域出現有利於低壓系統發展的季風槽，並有熱帶擾動出現，且範圍內的海溫、垂直風切適合系統發展，但目前雲型仍較鬆散，還在整合階段，後續有待觀察。

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林定宜進一步指出，今日周邊偏南風，各地天氣暖熱，白天高溫可達32至33度，且近山區可能有36度以上高溫出現，另今日可能有較廣泛的午後雷雨，中部以北、東部地區將有明顯降雨，並可能出現局部大雨，晚間則因東南風與地形交互作用，晚間至明日清晨東半部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨。

明日台灣周邊將維持偏南風的環境，西半部地區、東半部山區有不定時短暫陣雨或雷雨，特別在中南部地區有局部大雨發生機率，週二預計菲律賓東方海面會有低壓生成，同時南海也可能有另一個低壓出現，預計週三台灣附近將有較廣泛的低壓區域出現。

週二至週三期間，台灣周邊將轉為東南風的環境，迎風面的東半部、恆春半島，中午過後各地山區降雨機會高，且週四低壓區可能移動至台灣東方或南側，造成周邊水氣偏多，但實際降雨情況視低壓整合情況而定。

林定宜說，週五、週六台灣周邊轉為西南風的環境，南邊水氣也會增加，台灣附近天氣不穩定，東南部、南部地區降雨機率提高，其他地區午後有局部短暫陣雨。

此外，林定宜提到，未來一週沒有降雨時，感受都炎熱如夏，週四前普遍高溫31至33度，夜間、清晨氣溫約25至26度，週四過後因低壓帶接近，水氣較多，週四至週六容易有雨，氣溫小幅降低。

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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