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    國際商工拆除「撼動」鄰宅 高雄工務局罰9萬勒令停工

    國際商工拆除工程採用的工法讓待拆樓房呈現波浪狀，還引發劇烈震動，造成鄰近社區不安，高雄市議員郭建盟第一時間到場了解，要求市府儘速處理。（高雄市議員郭建盟提供）

    國際商工拆除工程採用的工法讓待拆樓房呈現波浪狀，還引發劇烈震動，造成鄰近社區不安，高雄市議員郭建盟第一時間到場了解，要求市府儘速處理。（高雄市議員郭建盟提供）

    2025/06/08 10:54

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄國際商工拆除工程中發生劇烈震動、引發地方不安；高雄市工務局今（8）日指出，已邀土木技師公會現勘，發現面三多路建物拆除工法與原核准施工計畫書不符，且現場未設防護設備，開罰9萬元並勒令停工。

    工務局表示，國際商工拆除工程現場近日發生劇烈震動，造成周邊居民與商家不安反應，震動的強度對周建物及居民生活產生一定程度影響，該局接獲民眾反映後，立即派員前往現場了解情況。

    工務局強調，為保障市民安全，已指示拆除廠商立即停止作業，並停止使用可能引起過度震動的施工工法，同時協同高雄市土木技師公會專業技師進行現場勘查，確認本案目前南棟建築物未依核定施工計畫書進行拆除。

    工務局說明，依照原核定施工計劃書拆除步驟，應採每層結構體由上往下，並依序由版、梁、牆、柱進行拆除，另經檢視施工防塵網及鷹架搭設範圍及方式與施工計畫相符，現場暫無影響公共安全之虞。

    工務局要求拆除廠商應對所採用的拆除工法進行全面檢討，並提出調整方案，同時對周邊環境進行評估，確保不會對公共安全構成任何影響。

    若市民對施工進度或安全問題有任何疑慮，可隨時向市府工務局或撥打市府1999專線反映，該局將全力提供協助並確保市民的權益。

    高市工務局邀土木技師公會現勘國際商工拆除現場，發現面三多路國際商工建物拆除過程不符工法，已開罰9萬元，並勒令停工改善。（工務局提供）

    高市工務局邀土木技師公會現勘國際商工拆除現場，發現面三多路國際商工建物拆除過程不符工法，已開罰9萬元，並勒令停工改善。（工務局提供）

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