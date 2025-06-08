全台午後防雷雨週四恐劇烈降雨 熱帶擾動最新歐美預測曝

今日全台天氣晴熱如夏，午後有局部短暫陣雨或雷雨。（資料照）

2025/06/08 10:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（8）日全台天氣晴熱如夏，需留意午後降雨。氣象專家指出，本週菲律賓東、西方海面皆有熱帶擾動發展跡象，但模式模擬變動大，對台灣影響仍存在高度不確定性，須持續觀察。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴時多雲，天氣熱如夏；大氣不穩定，北部地區、中部山區及東半部，午後有局部短暫陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率。各地區氣溫為：北部24至35度、中部23至35度、南部24至35度、東部23至36度。

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吳德榮預估，明日至週三（9至11日）台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如夏；大氣不穩定，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率，擴及部分鄰近平地；週二、三東半部因水氣增多，轉有局部陣雨。

吳德榮表示，週四至週六（12至14日）熱帶擾動外圍水氣移入，有帶來劇烈降雨的潛勢，氣溫略降。下週日至週二（15至17日）各地轉晴時多雲，天氣熱如夏；但大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午、迎風面西南部亦有局部短暫陣雨的機率。

至於熱帶擾動的最新動向，吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，本週菲律賓東、西方海面皆有熱帶擾動發展的跡象，但已有大幅調整；原模擬掠過東北部海面的擾動，發展的機率降低；南海的擾動、歐洲（ECMWF）模擬發展緩慢，美國（GFS）模擬則發展快速，其未來動向的模擬亦有差異，對台灣構成的威脅、兩者大不相同。由於各國模式皆在大幅調整中，「不確定性」太大，過多的臆測也是枉然。

吳德榮表示，最新（7日20時）歐洲模式（ECMWF）週四（12日）8時模擬圖顯示，原掠過台灣東北部海面的熱帶擾動無發展，南海的熱帶擾動發展緩慢（左圖）。美國模式（GFS）週四（12日）8時亦有類似模擬，但南海的擾動發展快速（右圖）。（圖擷取自洩天機教室）

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