面對電力不穩定 台灣大道、中清路187處重要路口建置「號誌不斷電系統」

中市已於187處主要幹道路口設置號誌不斷電系統。（市府提供）

2025/06/08 10:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕交通號誌是維繫道路交通秩序的重要設備，但因現常發生供電不穩及異常停電情形，中市交通局為兼顧行車秩序與交通順暢，已優先在台灣大道、中清路、五權西路、文心路等187處重要路口建置「號誌不斷電系統」，也設有遠端監控連線全日24小時即時監控市電、電壓、溫度、通訊等狀態，當發生斷電時立即發出告警訊息，確保停電時交通安全有保障。

台中市號誌路口有6500餘處，是全國號誌路口最多城市，若停電導致交通號誌無法運作，將造成交通大混亂。

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交通局長葉昭甫指出，防範停電等造成號誌中斷運作，避免交通打結及降低事故風險，交通局在台中市187處路口設置號誌不斷電系統，讓號誌於停電時能維持正常運作。

葉昭甫表示，今年4月北屯區太原路與軍功路口停電約5小時，幸好台中市有準備不斷電系統，因此在5小時的停電期間全由號誌不斷電系統供電，保障用路人交通安全。

葉昭甫強調，2022年曾發生全台大停電，而今年4月28日「西班牙大停電」，讓西班牙全國運作大癱瘓，電力中斷會影響都市運作與市民安全，因此要未雨綢繆，以保障號誌與周邊交通設施用電與正常運作。

交通局表示，依據中市路口車流量、交通風險進行分級建置，已完成台灣大道、中清路、五權西路、文心路等187處重要路口設置「號誌不斷電系統」，不斷電系統不只是備援設施，更是智慧交通路網的重要電力資源，交通局不間斷的進行預防性維護，降低故障風險。

交通局表示，未來將再擴增號誌不斷電系統，提高涵蓋率，並持續與台電協調，若有計畫型停電時，盼由台電提供輔助電力，減輕地方政府預算與交通疏導人力負擔。

不斷電設置圖。（市府提供）

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