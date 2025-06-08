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    高雄連日降雨越域引水逾千萬噸 南化水庫蓄水率97％創今年新高

    高雄越域引水挹注破千萬噸，南化水庫蓄水率97.01%創下今年新高。（記者陳文嬋攝）

    高雄越域引水挹注破千萬噸，南化水庫蓄水率97.01%創下今年新高。（記者陳文嬋攝）

    2025/06/08 09:52

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕連日降雨，高雄越域引水挹注南化水庫大進補約1200萬噸，帶動南化水庫今蓄水量達8277萬立方公尺，創下今年最高蓄水率97.01%；累積越域引水約7200萬噸，創下24年來同期新高。

    高雄沒有大型水庫，仰賴高屏溪攔河堰取水，並與台南共用南化水庫，高雄除了受鋒面影響降雨，比南化水庫集水區降雨多，加上山區地形特殊，午後熱對流旺盛，山區下起雷陣雨，提升旗山溪流量，每日自甲仙堰越域引水，挹注南化水庫蓄水量。

    根據水利署今統計，高雄6月以來累計越域引水約1200萬噸，挹注南化水庫蓄水量，今達8277萬立方公尺，超越今年1月蓄水量8228萬立方公尺，創下今年最高蓄水率97.01%，仍管控每日出水量70萬噸。

    此外，高雄今年以來累積越域引水7200萬噸，創下甲仙堰營運24年來同期新高，高雄已經不需要北送支援台南清水，南化水庫仍每日管控出水量精準用水。

    南化水庫剛邁入6月幾乎蓄滿，水利署表示，南台灣水情穩定正常，請大家節約用水，養成節約用水好習慣。

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