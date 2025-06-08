台中中央公園向日葵花海盛開 新景點吸引民眾拍照打卡

中市在中央公園經貿五路旁種植一大片向日葵花海。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/08 09:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中「中央公園」廣達67公頃，除綠草如茵還有如銀絲帶的滯洪池外，缺少絢爛的花朵點綴，中市府特在中央公園經貿五路一處綠地，種植了一片向日葵花海，輕風吹來搖曳生姿，非常漂亮，很多民眾一大就來拍照，建設局長陳大田表示，夏天在市區很難看到的花海，而向日葵就是花期就在夏天，還有1個月，民眾可以前往觀賞。

中央公園是台中市城市綠肺，市府除了設計各種顏色的步道，還有小朋友的「飛行美樂地」兒童遊戲場及中央球場等，更有讓中央公園畫面更柔和如河流般的滯洪池，但是就有民眾認為，中央公園雖綠地一片，卻缺少花朵來相襯，建議建設局應該多種各式花種。

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陳大田表示，希望能在中央公園種植四季不同花種，冬天並沒有問題，夏天比較難種，而向日葵花海則是夏天的花種，因此在經貿五路旁種植了一片向日葵花，近日已盛開，而且花期是1個月，整個6月份都是拍照打卡的好時機。建設局建議民眾多利用大眾運輸工具，或將車輛停放於公138停車場後轉乘U-Bike前往，方便又環保。

陳大田表示，民眾賞完花，可到中央公園散散步，花海鄰近「飛行美樂地」兒童遊戲場，該遊戲場近期完成遮陽棚優化工程，周邊更有大片樹蔭與草地，是親子休閒的理想場域。

市府在中央公園經貿五路旁種植一片向日葵花海，吸引很多民眾前往拍照。（記者蘇金鳳攝）

位在中央公園經貿五路旁有一片向日葵花海，非常漂亮。（記者蘇金鳳攝）

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