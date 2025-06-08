輔導學生探索自己服務社會 教育部補助大學設計特色方案

台師大學生與長輩互動青銀共學。（教育部提供）

2025/06/08 09:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部補助公立大學特色主題計畫，打造具備學校特色的內容，如台師大學生結合所學融入與高齡者互動，與長輩共同使用AI創作電影；而台科大則著眼於疫情之後的人我關係，引導學生探索自己與人際關係。

教育部每年擇優補助公立大專校院辦理「學生事務與輔導工作特色主題計畫」，針對人權法治、校園安全及反毒、公民品德、學生社團、生命教育、性別平等教育、網路沈迷輔導等議題，提出為期3年的中長程發展計畫，以落實並塑造具特色之學生事務與輔導工作。

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台師大的「落實聯合國永續發展教育的全人教育與社會實踐計畫」以「良質教育」為主軸，設計議題導向式實踐課程及服務實作方案，強調學生跨域學習、自主學習及體驗學習等三大學習型態。

在「社區高齡者健康服務實務」課程中，學生實際設計多元化的教學方案，涵蓋智慧型手機操作、網路安全、防詐知識、社群媒體使用、交通旅行規劃、健康管理、網路購物以及生成式AI的互動應用等主題，積極協助高齡者跨越數位鴻溝。其中包括透過青銀共學形式舉辦的「AI讀劇音樂影展」，讓高齡者不僅參與電影製作，更親自擔任自己的「聲優」，得以展現創意、投入劇本詮釋與角色塑造，開啟嶄新的表達方式與藝術視野。

而台科大的「走向世界·探索生命」因應疫情後改變的世界觀，主題包含「生命教育及校園學生憂鬱與自我傷害三級預防」、「情感教育」、「人際與情緒管理」三大項目，以辦理講座、團體、工作坊、營隊、課程等各式活動，協助學生探索由內而外、從自我到他人的生命樣態，包括焦慮憂鬱之情緒調適、手機成癮、多元文化、人際界線與人際支持、社群媒體溝通指南等跨越實際到虛擬的內容，並延伸至國際生。

台科大舉辦探索你的生命樹工作坊。（教育部提供）

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