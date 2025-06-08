南投竹山天梯蓋纜車 打造竹鹿環狀觀光生活圈

杉林溪生態渡假園區，是國內知名旅遊景點，此為園區松瀧岩瀑布。（記者張協昇攝）

2025/06/08 09:35

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣竹山太極峽谷天梯風景區，地形壯麗優美，素有「西部太魯閣」美譽，縣府擬斥資逾7億元興建1.7公里的空中觀光纜車及相關遊憩設施，預計明年下半年發包，議員陳玉鈴建議先行改善天梯聯外道路投49線路況，串聯現行前往溪頭、杉林溪的主要道路投151線，打造竹鹿環狀觀光生活圈，未來天梯纜車蓋好後，才能真正帶來大量觀光人潮。

陳玉鈴指出，杉林溪生態渡假園區，動植物生態資源豐富，一年四季各種色彩繽紛的花卉綻放，是國內知名的賞花旅遊勝地，但許多人誤以為該園區與溪頭自然教育園區一樣，都位於鹿谷鄉，其實杉林溪屬於竹山鎮範圍，從竹山市區走投49線也可到達杉林溪，只因投49線路幅狹小、路況不佳，絕大多數旅客前往杉林溪都是走投151線，才認為杉林溪位於鹿谷鄉，但也因而錯過投49線沿途美麗的茶園風光，以及包括太極峽谷天梯風景區、八卦茶園等特色遊憩景點。

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陳玉鈴強調，縣府目前已規劃在天梯風景區興建空中觀光纜車，投49線是天梯風景區主要進出道路，如果路況不佳，交通不便，纜車蓋好後，也勢必影響民眾前往遊憩意願，砸大錢蓋好的纜車恐無法發揮預期觀光效益，因此建議縣府應先行改善投49線路況，並規劃打造串聯投151線的竹鹿環狀觀光生活圈，而不是只有投151線的觀光軸線，未來也可以在投49線沿途設置觀景平台，引導遊客探索周邊茶園風光，順道購買茶葉等農特產品，才能真正為天梯纜車帶來觀光人潮，進一步帶動竹山、鹿谷的觀光產業發展。

縣府觀光處長陳志賢表示，議員的建議非常好，目前天梯纜車系統開發案細部計畫，會有針對部份聯外道路的改善工程，未來也會安排接駁車接駁，至於整條投49線路況的改善，以利建構竹鹿環狀觀光生活圈，因牽涉道路整修、甚至路幅拓寬等問題，需要縣府依地理環境及未來觀光發展需求，跨單位從長計議。

南投縣政府規劃在竹山天梯風景區興建觀光纜車，此為示意圖。（南投縣政府提供）

南投縣政府規劃在竹山天梯風景區興建空中觀光纜車，此為園區青龍瀑布。（南投縣政府提供）

竹山投49線路幅狹小，影響交通與觀光。（陳玉鈴提供）

南投縣議員陳玉鈴建議縣府改善投49線路況，串聯投151線，打造竹鹿環狀觀光生活圈。（陳玉鈴提供）

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