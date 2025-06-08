屏東最大場就業博覽會6/14體育館登場 釋出1562個工作機會

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署透過就業博覽會，協助民眾職涯發展。（資料照，記者羅欣貞攝）

2025/06/08 08:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕由勞動部勞動力發展署高屏澎東分署主辦的「2025屏東地區就業博覽會」，將於6月14日（星期六）上午9時至12時30分在屏東縣立體育館登場，共有86家徵才廠商，提供1562個工作機會，是屏東地區年度規模最大的就業博覽會，高分署歡迎高屏地區想要找工作、轉換工作的民眾，把握難得的求職機會，為職涯發展注入無限可能。

高分署表示，該場有超過75%職缺來自屏東地區，包括南部化成、燁興企業、強匠冷凍食品、聯夏食品、大田海洋食品等在地知名廠商紛紛響應本場活動。另外雲雀國際、大江生醫、台灣農畜產、華泰瑞苑等，開出儲備店經理、採購管理師、食品技師，中西餐廚師等職缺，月薪平均4萬元以上，昇恆昌公司藥師職缺月薪更上看6萬8000元，是屏東青年留鄉深耕、在地就業的好機會。

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此次活動也導入「e化面試」，現場透過數位履歷及線上職缺手冊，提升媒合效率，求職民眾只要在台灣就業通線上登錄履歷，就可與多家廠商快速互動面試。

高分署提醒，有意參加就業博覽會的求職者，可先上台灣就業通─找工作（job.taiwanjobs.gov.tw）登錄或更新履歷資料，活動現場徵才廠商將直接讀取線上履歷進行面試。預先登錄履歷除可節省現場填寫履歷資料的時間，也可事先仔細優化履歷內容，凸顯個人優勢，以提高面試錄取機會。

除企業徵才外，高分署也在會場另打造「跨世代職涯夢想站」，由創客小棧、青年職涯發展中心、高屏澎東區銀髮人才資源中心及人才資源發展中心共同規劃，匯聚青年活力與銀髮智慧，結合創客精神與人才資源，提供各項給力資源，培植民眾職場競爭力。

活動當天有各攤精心規劃的成果展示及互動體驗活動，民眾參加集點活動，集滿點數還可獲得精美小禮。活動現場也提供免費限額「證照拍攝」及「妝髮服務」，讓求職民眾更加自信面試求職。另有免費接駁車服務，上午8時30分起於屏東轉運站發車，每15分鐘1班，歡迎民眾多加利用。

凡於6月12日前登入台灣就業通網站報名的求職民眾，或親洽屏東、潮州就業中心（含鄉鎮就業服務台）報名，活動當天親自到現場報到區取得報名序號單，並依序排隊入場的前200名，可獲得限量早鳥禮1份。活動相關資訊，可撥打屏東就業中心08-7559955、潮州就業中心08-7882214洽詢。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署「2025屏東地區就業博覽會」將於6月14日登場。（勞動部高分署提供）

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