06/08各報重點新聞一覽

罷免立委吳思瑤團體昨前往台北市選委會送交連署書，因罷免案領銜人張克晉未到場，選委會拒收。（記者廖振輝攝）

2025/06/08 07:14

自由時報

罷北市雙吳出局 國民黨8連敗 吳思瑤案領銜人未到場 吳沛憶案未達標

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶二階連署昨天截止，兩罷團下午至台北市選舉委員會送件，但前者因罷免案領銜人張克晉未到場遭選委會拒收，後者則未達法定門檻，差距約三千份，北市罷綠委兩案均宣告失敗。

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6項AI基礎建設+4項AI新科技 6月送政院 AI新十大建設 2040年帶動15兆產值

落實賴總統「人工智慧之島」的政策願景，行政院將推動「AI新十大建設」，由國發會與國科會共同研擬，預計六月送行政院，經跨部會研商後送院會拍板，此計畫包含六項AI基礎建設、四項AI新科技，盼二○四○年帶動十五兆元產值，創造五十萬個高薪就業機會。

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台大百年：邀31諾貝爾獎得主來台 今年11月到明年5月 講座交流、合作

台灣高教界年底將閃閃發光。台灣大學校長陳文章昨日在校務會議上透露，為慶祝台大百年，攜手十七所大學、十四家企業及工研院，將邀請三十一名諾貝爾獎得主來台，進行講座交流與深度合作，時間落在今年十一月到明年五月，十一月十日首場，將由二○一○年諾貝爾物理學獎得主安德烈．海姆（Andre Geim）來台演講。

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聯合報

第二輪磋商在倫敦 美中官員9日貿易談判

美國總統川普六日宣布，財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾與中方代表，預計九日在英國倫敦會面，展開第二輪貿易談判。大陸外交部昨晚間宣布，應英國政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於六月八日至十三日訪問英國。其間，將與美方舉行中美經貿磋商會議。

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衛福部研議性騷者「性平教育抵罰鍰」 被害人質疑輕放

因應MeToo浪潮，立法院去年迅速通過性平三法修法，新法才剛加重性騷人至少要處罰鍰，因申訴、訴願案件大增，許多被控性騷者自認無犯意。衛福部近期研議以「性平教育時數抵銷罰鍰」，引發爭議。被害人質疑，此舉是輕放性騷者、無視被害人的傷痛。

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中國時報

美中二輪談判 6月9日倫敦登場

美中下一輪經貿高層談判敲定。美國總統川普6日宣布，財長貝森特將率領美方代表團，於星期一（9日）在英國倫敦與中國大陸對等官員會談。同時，波音公司也傳出恢復向中國交付737MAX客機，北京則向美國3大車廠提供臨時稀土出口許可，這些皆是美中緊張緩和的跡象。

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勞動基金遭坑殺3.9億 以1.2億調解

勞動基金多年來曾發生過4次重大投信弊案，包括2010年的「盈正案」、2011年的「佳總案」、2012年的「陳、瞿姓經理人背信案」及基金局前組長游迺文的「遠百案」，其中損害金額最大就是經理人陳平案，估計損及勞動基金3.9億餘元，歷經多年司法纏訟，勞動基金運用局近日認賠以1.2億元達成調解。

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國發會主委劉鏡清昨表示，日前已向行政院報告「AI新十大建設」，現正整理細部內容，預計6月可將方案呈報政院。（資料照）

台大昨召開校務會議，校長陳文章表示為慶祝台大百年，今年11月到5月將邀請31位諾貝爾獎得主來台交流。 （記者林曉雲攝）

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