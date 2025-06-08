慎防午後雷陣雨！今各地悶熱 熱帶擾動發展情勢未明朗

今日各地高溫普遍為31到34度，感受悶熱，戶外活動請注意防曬並多補充水分。（資料照）

2025/06/08 06:54

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（8日）天氣跟昨天類似，各地大多為多雲到晴，中午過後中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區容易有雷陣雨發生，局部地區可能有短延時強降雨伴隨雷擊、強陣風，並且有機會發生大雨，中午過後外出請留意天氣變化並攜帶雨具備用。

氣溫方面，今日各地高溫普遍為31到34度，感受悶熱，戶外活動請注意防曬並多補充水分。空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。

請繼續往下閱讀...

週一（9日）環境轉為偏東南風，清晨東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，白天各地為多雲到晴，感受悶熱，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，午後對流發展旺盛時，可能造成局部地區出現短延時強降雨，中南部也要留意局部大雨發生。北部25至34度，中部25至33度，南部26至33度，東北部25至32度，東部26至32度，東南部26至32度。

週二（10日）至週三（11日）環境逐漸轉為偏東南風至東風，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後降雨範圍縮小，以各地山區有局部短暫雷陣雨為主。週四（12日）低氣壓可能較為接近台灣東部海面，東半部地區有局部短暫陣雨，北部地區亦轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。至於低氣壓路徑及強度仍有不確定性，部分數值模式亦顯示南海的熱帶擾動發展較為明顯，甚至同時有兩個熱帶擾動發展，則路徑可能向西往中國、越南靠近，或向北接近巴士海峽，不同路徑對台灣影響程度有所不同，請留意氣象署最新預報資訊。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 33 26 ~ 33 27 ~ 32 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法