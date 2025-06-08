全台最多號誌路口在台中！「靠這招」不怕停電

台中市187處重要路口建置「號誌不斷電系統」，交通局與台電公司皆備有發電機支援。（交通局提供）

2025/06/08 00:12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市號誌路口有6500餘處，是全國號誌路口最多城市，交通局優先在台灣大道、中清路、五權西路、文心路等187處重要路口建置「號誌不斷電系統」，與台電公司皆備有發電機支援，並設有遠端監控連線全日24小時即時監控市電、電壓、溫度、通訊等狀態，當發生斷電時立即發出告警訊息，確保停電時交通安全有保障。

交通局長葉昭甫表示，今年4月北屯區太原路與軍功路口停電約5小時，停電期間全由號誌不斷電系統供電，保障用路人交通安全，交通局對交通號誌超前部署，做好完善預警準備，避免交通號誌停電時發揮及時救援的效果。

請繼續往下閱讀...

2022年發生「三三全台大停電」事件，及今年4月28日「西班牙大停電」等國內外停電事件，葉昭甫指出，電力中斷會影響都市運作與市民安全，保障號誌與周邊交通設施用電與正常運作，維持行車秩序。

葉昭甫進一步說明，不斷電系統不只是備援設施，更是智慧交通路網的重要電力資源，建構彈性電力在極端災害時身負發揮救命重任，持續預防性維護，降低故障風險。

交通號誌是維持十字路口秩序的安全指標，當號誌失效、閃爍、失序的情況，遇車流量大的尖鋒時間，易使駕駛人判斷失誤釀成交通事故，甚至妨礙救護車、消防車、警車等緊急車輛的行動效率，提供備援電力後維持系統穩定運作，減少壅塞與混亂的路況，支持智慧交通正常進行，未來將再擴增號誌不斷電系統，提高涵蓋率。

中市於187處主要幹道路口設置號誌不斷電系統。（交通局提供）

中市優先於主要幹道路口設置號誌不斷電系統。（交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法