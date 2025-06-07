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    南市府暑期工讀錄取率34.25％ 這局處競爭最激烈

    台南市政府推動大專青年學生公部門暑期工讀計畫，現場公開甄試。（南市勞工局提供）

    台南市政府推動大專青年學生公部門暑期工讀計畫，現場公開甄試。（南市勞工局提供）

    2025/06/07 23:36

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府推動「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，協助累積職場經驗、探索職涯方向，今天舉辦公開甄試，錄取率34.25%，競爭最激烈的是財政稅務局「財務管理業務暑期工讀計畫」，僅2個名額，多達25人爭取。

    今天的公開甄試在善化區文康育樂中心舉行，釋出125個工讀職缺，學生與面試官互動中，充分展現自信與積極態度，會場氣氛熱絡。

    釋出職缺的機關單位有地政、民政、文化、勞工、衛生、經發、財稅，以及秘書、新聞等局處，加上原住民族事務委員會，12區公所、6衛生所等37支專案計畫共同參與。

    各用人單位依業務需求設計多元專案工作內容，涵蓋不同領域，及其專業技能，希望藉由青年學生的創意與活力，為公部門帶來新氣象。

    活動開始後，學生及其家長陸續抵達現場，有人盛裝出席，手持精心準備的履歷與作品集，積極展現自我，還有對本次面試的重視。

    勞工局長王鑫基表示，公部門暑期工讀計畫推出以來廣受好評，「做中學、學中做」，不僅學習責任與紀律，更能協助提早建立正確職場態度與價值觀，幫助青年了解公部門運作、參與市政，並提升自我職能。

    為提升學生就業競爭力，在工讀期間勞工局也規劃辦理在職訓練課程，包含簡報技巧，以及職業安全衛生與職業適性診斷等。

    錄取名單已公布於勞工局職訓就服中心官網（https://job.tainan.gov.tw/），也預告7月2至4日將在白河關子嶺富野溫泉會館辦理3天2夜「Young 職涯亮未來」青少年職涯規劃研習營，即日起報名。

    大專青年學生公部門暑期工讀計畫，現場公開甄試。（南市勞工局提供）

    大專青年學生公部門暑期工讀計畫，現場公開甄試。（南市勞工局提供）

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