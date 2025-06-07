「花若盛開 蝴蝶自來」 成大校長送畢業生6句箴言

成大校長沈孟儒校長勉勵畢業生，懷抱「窮理致知、科學濟世」精神。（成大提供）

2025/06/07 23:33

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學今（7）日畢業典禮，校長沈孟儒分享校園見聞，真誠送給畢業生們6句箴言：「你是窮理致知的實踐者、跨域創新的開拓者、知識入世的行動者、人文光輝的守護者、利他精神的傳承者，是一朵正綻放的花」，滿滿灌頂正能量。

沈孟儒說，成大校訓「窮理致知」，不只是牆上的標語，而是對知識的信仰。他曾親眼看到一位研究生，為了探討地層下陷的問題，多年如一日，埋首於實驗室，最終找出關鍵土壤參數。那一刻，他眼中的光芒，就是「尋求真理、致力行善」的最好詮釋。他還記得一位社科院學生，修習數據科學後加入了風險評估公司，這位學生說「不是轉行，而是拓寬。」

請繼續往下閱讀...

沈孟儒表示，文學與科技、醫學與資訊、工程與社會，未來各領域的界線將愈來愈模糊，勉勵成大人必須是那群能在不同領域之間架起橋梁的人。成大最美的傳統，就是「科學濟世」，從災區的無人機，到偏鄉的診療車，甚至遠在非洲的太陽能，學生、老師與校友，從不將所學停留在論文裡。沈孟儒說，「知識的終點不是考卷的分數，而是人們的生活」，成大人的專業，不只是為了個人立身，而是為了讓世界更好。

沈孟儒還與學生分享自己的座右銘：「花若盛開，蝴蝶自來，當你準備好了，世界就會回應你的努力」。

機械工程學系68級校友，大地光纖董事長李和成應邀演講，與學弟妹們分享近半世紀來的打拚經驗、人生觀察與體驗，重要關鍵「條條大路通羅馬，發揮創造力」。不論往業界或學術界發展，要發揮想像力和創造力，去預見10年甚至15年以後的產學界會是什麼面貌，還有人與人相遇是莫大緣分，秉持良善和周遭人好好相處。

李和成亦鼓勵畢業生，胸懷大志，勇敢的跨出去，人文素養和專業力一樣重要，多讀書能保持心智靈活，是精神的營養劑。他在20多年前經歷慘烈的網際網路泡沫，所幸年輕時曾讀過一些文學、哲學、歷史等著作，這些點點滴滴的人文素養與領悟，支持他走過暗淡歲月。他最後不忘幫母校募款，日後事業有成不要忘了捐款給學校。

機械工程學系68級校友、大地光纖董事長李和成，與學弟妹們分享人生經驗（成大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法