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    桃園城市變裝嘉年華親子大玩變裝 週日英國Coser、日本偶像女團帶嗨

    民眾扮演超級英雄電影角色水行俠。（桃園市觀旅局提供）

    民眾扮演超級英雄電影角色水行俠。（桃園市觀旅局提供）

    2025/06/07 23:29

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕2025桃園城市變裝嘉年華今天在中壢的置地廣場桃園盛大開幕，首日舉行趣味十足的海洋變裝遊行以及親子海洋變裝造型大賽，超級英雄水行俠、獵人小傑等人氣角色都現身；明天則有「世界Cosplay高峰會」台灣代表選拔賽重磅登場，英國百萬人氣Coser與粉。

    今年嘉年華活動延續與置地廣場桃園合作，主題定為「開始你的變身」，期待遊客無論年齡都能在桃園找到屬於自己的變裝靈感與樂趣，開幕日的海洋主題活動成為最大亮點，百對親子盛裝打扮成美人魚公主、海龜等海洋角色展現創意，ㄚ桃園哥、蜜蜂科長及手信霧隱城等可愛吉祥物人偶也與民眾熱烈互動。

    觀旅局指出，明天活動重頭戲包括國際知名Cosplay賽事「世界Cosplay高峰會」台灣代表選拔賽，冠軍隊伍8月代表台灣前進日本名古屋爭奪世界第一榮譽。此外，來自英國的百萬人氣Coser「Ember Wolf」與「Spill the Tea」將首次登台與粉絲互動，展示專業Cosplay技術與表演魅力；日本偶像團體「SAKURA GRADUATION」也將現身演出，舉辦握手見面會，為現場觀眾帶來最純正的日本偶像文化體驗。

    民眾扮演知名動漫人物，如獵人小傑。（桃園市觀旅局提供）

    民眾扮演知名動漫人物，如獵人小傑。（桃園市觀旅局提供）

    2025桃園城市變裝嘉年華今天在中壢區的置地廣場桃園盛大開幕。（桃園市觀旅局提供）

    2025桃園城市變裝嘉年華今天在中壢區的置地廣場桃園盛大開幕。（桃園市觀旅局提供）

    民眾參與親子海洋變裝造型大賽。（桃園市觀旅局提供）

    民眾參與親子海洋變裝造型大賽。（桃園市觀旅局提供）

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