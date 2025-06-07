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    動物聯合國在台南 珍古德為保育發聲

    根與芽動物聯合國活動在長榮大學登場，師生熱情迎接珍古德（中間白髮者）。（記者吳俊鋒攝）

    根與芽動物聯合國活動在長榮大學登場，師生熱情迎接珍古德（中間白髮者）。（記者吳俊鋒攝）

    2025/06/07 23:44

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕「2025根與芽動物聯合國-與珍古德博士一起行動」活動今天熱鬧登場，17所學校、上千名師生齊聚，藉由系列的展演，為環境保育發聲，搶救瀕危物種，守護美麗的地球。

    邁入第10屆的根與芽動物嘉年華，今在長榮大學校園舉行，以動物聯合國為主題，91歲的全球知名動物行為學家暨環境保育先驅珍古德也到場，鼓勵孩子們勇敢行動，攜手為地球永續貢獻心力。

    活動宗旨就是希望喚起大家與珍古德一起行動，以模擬聯合國的形式進行，學生分別代表17個「動物國」，高舉親手繪製的國旗登場，透過戲劇、音樂、簡報與說故事等，發表各自研究動物的保育訴求。

    學子們去年10月起開始接受珍古德協會進校課程，深入了解「根與芽」的行動理念與自然保育議題，並選定特定物種為代表，有犀牛、鯨鯊、北極狐、巨嘴鳥、黑面琵鷺、蓋斑鬥魚、台灣暗蟬、陸寄居蟹等，包羅萬象。

    珍古德暌違7年後，再次來到長榮大學，她先參加畢業典禮，並進行專題演講，再出席根與芽動物聯合國活動，闡述自己的信念，也籲請各界不要放棄任何改變世界的機會，應挺身而出。

    珍古德認為7年來，全世界面對的挑戰已經更嚴峻，人類是動物世界最中聰明的，卻不斷擷取將我們養大的地球資源，讓未來生存環境變得日益艱困。

    珍古德提到目前全球的困境，包含氣候變遷、物種消失、戰爭紛亂，以及土地、水源的污染等，但大自然是很有韌性的，只要停止破壞，仍可恢復生機。

    小朋友扮演黑面琵鷺，發表環境保育訴求。（記者吳俊鋒攝）

    小朋友扮演黑面琵鷺，發表環境保育訴求。（記者吳俊鋒攝）

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