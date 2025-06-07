新屋蚵間里抗議蓋養豬場 業者：密閉式水簾豬舍、廢水高標處理回收

豬舍場址在新屋區蚵間里的羊寮橋旁。（記者黃政嘉攝）

2025/06/07 22:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市有業者將在新屋區蚵間里羊寮橋旁蓋2層樓千坪養豬場，周邊里民憂心衝擊環境、影響捕魚生計，上百人里民今早到場抗議。養豬場業者洪姓負責人回應，豬舍會蓋逾2000坪的密閉式水簾豬舍，砸逾4億元採用最先進的養豬、廢水設備，皆符規範，甚至高過環保局標準，「確實想把養豬產業做好！」若里民願意溝通，公司也會釋出善意，協助釋疑。

業者說明，密閉式水簾豬舍是採用現代化全密閉式水簾，整間豬舍都是密閉的，豬舍內的空氣基本上不會外流，外圍也會加裝除臭消毒設備，消除異味，保持環境的衛生及乾淨。

請繼續往下閱讀...

業者解釋，廢水部分，其實現在養豬場的廢水處理流程，已可處理到排放標準流入河川，但考量到在地居民大多都以捕鰻魚苗為生，因此不只會使用一般的養豬廢水處理流程，還增加工業廢水處理才會使用的MBR及砂濾桶，讓排放的水比河川還乾淨，甚至配合政策，廢水也會依法規比例來進行資源化使用，例如沼液沼渣及澆灌，即廢水回收使用。

業者強調，先前3月說明會皆針對上述兩點與在地里民解釋，約70位里民到場，那時也邀里民觀摩其他場的做法，但沒有里民支持或願意參與，豬舍皆按照法規流程及標準來向政府申請執照，之前也幫其他業者蓋過密閉式水簾豬舍，這也是現在政府極力推動的飼養模式，希望能夠提升產業的發展及競爭力，讓後一代孩子們還是可以吃到回甘的台灣豬。

上百名新屋區蚵間里民抗議蓋養豬場。（記者黃政嘉攝）

業者說明，密閉式水簾豬舍整間都是密閉，豬舍空氣不會外流。（養豬場業者提供）

業者說明，逾2000坪的密閉式水簾豬舍砸逾4億元採用最先進的養豬、廢水設備。（養豬場業者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法