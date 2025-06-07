天涯海角絕美小學！屏東牡丹國小重建啟用

牡丹國民小學新校舍落成啟用。（屏縣府提供）

2025/06/07 21:44

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府於2年前進行牡丹國小老舊校舍拆除重建工程，總經費逾9500萬，如今終於落成，今天正式啟用，讓原本就有天涯海角絕美小學的牡丹國小，更成為199線熱門景點。

牡丹國小就在屏199線旁，是許多車友愛好路線，因為能從平原騎進山林再看到大海，又有天涯海角之稱，今天落成啟用典禮由縣長周春米主持，她也期望新校舍打造更舒適的教學環境，並成為縣道199線最吸睛打卡亮點。

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縣長周春米表示，牡丹國小新校舍融入在地特色與歷史意象，從石門古戰場發想，結合排灣族圖騰元素與仿石板色彩，打造原鄉文化特色，讓學童在學習過程中，自然而然感受家鄉歷史。她特別感謝校長在工程期間的帶領與耐心，讓學校在過渡階段依然維持教學品質，並感謝家長對孩子的悉心照顧，讓學童們健康成長、多才多藝，正是縣府持續推動教育建設的最佳展現。

周春米說，牡丹國小是牡丹鄉牡丹村、東源村、旭海村的孩子共同學習的場域，能如期如質完成近億元的校舍重建工程，實屬不易，感謝縣府團隊、設計監造與營造團隊、學校師生及家長們的共同努力與配合，也期望牡丹國小成為199線不得不停下來打卡的亮點。

教育處指出，新校舍除確保學童在校學習的安全，整體設計考量當地落山風氣候，抗風、抗颱之外，牡丹國小更做為牡丹鄉牡丹村重要災害避難處所，新校舍納入防災避難之規劃及設計，以因應極端氣候變化及永續發展。

屏東縣政府斥資近億重建牡丹國小，今天正式啟用。（記者陳彥廷攝）

牡丹國民小學新校舍今天落成啟用。（屏縣府提供）

牡丹國民小學新校舍今天落成啟用。（屏縣府提供）

牡丹國民小學新校舍落成啟用。（屏縣府提供）

屏東縣政府斥資近億重建牡丹國小，今天正式啟用。（記者陳彥廷攝）

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