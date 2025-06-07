東港黑鮪魚美食宴席開百桌超澎湃 國際友人體驗台灣辦桌大讚

屏東黑鮪魚文化觀光季舉辦「美食推廣宴」，左起AIT美國在台協會高雄分處長張子霖、馬尼拉經濟文化辦事處主席暨駐台代表葛洛芬、縣長周春米、靜岡市副市長吉田信博、靜岡縣駐台辦事處處長市川美奈子、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史。（記者陳彥廷攝）

2025/06/07 21:56

〔記者陳彥廷／屏東報導〕黑鮪魚汛期國際配額已逼近，農業部公告明天（8日）凌晨起停止捕撈，屏東縣政府今天舉辦黑鮪魚文化觀光季重頭戲「美食推廣宴」，在東港東隆宮廟埕席開上百桌，請來金曲歌王許富凱等歌星開唱，日本靜岡市副市長吉田信博、馬尼拉經濟文化辦事處主席暨駐台代表葛洛芬都到場。

屏東黑鮪魚文化觀光季「美食推廣宴」今天澎派登場，席開百桌座無虛席，許富凱、龍千玉、施文彬等歌手重現紅寶石歌廳秀盛況，縣長周春米盛情邀請美國、日本、菲律賓國際友人共襄盛舉，與千人作伙呷辦桌，盼將東港在地美食推向國際。

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今年一桌不到6000元的「美食推廣宴」，10道菜餚都以東港在地新鮮食材製作，包括油魚子、黑鮪魚生魚片、紅燒魚翅羹、烤鮪魚琵琶骨、櫻花蝦米糕暨雙糕潤、鮑魚養生雞湯、經典功夫封肉、清蒸龍蝦、川燙白蝦&酥炸花枝丸、口味冰品，不僅「東港三寶」黑鮪魚、油魚子及櫻花蝦全到齊，還有在地著名小吃雙糕潤，美食、音樂雙重享受，今年照例又「秒殺」，3分鐘不到即訂購一空。

周春米說，今年黑鮪魚的漁獲豐碩，在漁業署及東港區漁會管控下，兼顧漁貨品質及市場價格，創造漁民與消費者雙贏，在本季黑鮪停捕前舉辦格外有意義，她也推薦大家到東港還可以安排小旅行，到東隆宮祈福、走訪王船文化館，認識國家重要無形文化資產「迎王平安祭典」，感受東港產業與文化所交織出的底蘊。

周春米邀請多位國際友人前來享用，AIT美國在台協會高雄分處長張子霖、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史都是二度參加，希望拓展鮪魚產業的靜岡市，由副市長吉田信博帶隊交流，連馬尼拉經濟文化辦事處主席暨駐台代表葛洛芬都前來，體驗台灣熱情的辦桌文化。

縣府傳播暨國際事務處說，縣府攜手「高鐵假期」推出優惠遊程，入住指定飯店享高鐵78折起的「高鐵飯店聯票」，以及「高鐵國旅聯票」，下週末「大鮪市集」活動則是會在大鵬灣國際休閒特區登場，黑鮪魚季期間每週5、6、日在東港候船室外販售「潮鮮袋」及「鮪魚造型冰棒」，是最佳的伴手禮與紀念品。

屏東黑鮪魚文化觀光季「美食推廣宴」由在地食材打造的菜色令人食指大動。 （記者陳彥廷攝）

黑鮪魚文化觀光季「美食推廣宴」佳餚全部採用在地新鮮食材。（記者陳彥廷攝）

屏東黑鮪魚文化觀光季資今天舉辦「美食推廣宴」。（記者陳彥廷攝）

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