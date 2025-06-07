南藝大畢典 翁倩玉、廖修平獲頒名譽藝術博士學位

「台灣現代版畫之父」廖修平（右）及旅日明星、藝術家翁倩玉（左）獲頒台南藝術大學名譽藝術博士。（南藝大提供）

2025/06/07 20:56

〔記者楊金城／台南報導〕國立台南藝術大學今天（7日）舉行畢業典禮，畢業生包括大學部169人、研究所131人，校長邱上嘉並頒發南藝大名譽藝術博士學位證書給「台灣現代版畫之父」廖修平及旅日明星、藝術家翁倩玉，兩位名譽博士在學術及專業上特殊成就貢獻，聲譽崇隆，實至名歸。

在畢典上，台南市副市長葉澤山頒發市長獎，動畫藝術與影像美學研究所畢業生林亭羽結合光雕發表畢業感言；大學部畢業生由藝術史學系曹勛、材質創作與設計系陳杏綺、音樂學系黃云羲、中國音樂學系黃暄涵及應用音樂學系江晟榮聯合致詞，最後在應用音樂學系應屆畢業生創作的「翻山越嶺」畢業歌聲中，一點一點勾起在南藝大校園的點點回憶，畢典別具意義。

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南藝大並在校內藝象藝文空間舉辦名譽藝術博士廖修平、翁倩玉特展至7月3日，展出兩位傑出藝術家各5件具代表性版畫作品，展覽結束後並捐贈給南藝大收藏。

高齡90歲的廖修平至今仍創作不輟，翁倩玉作品則名聞世界各地，廖修平展出5幅絲網版畫作品：〈吉祥〉、〈福門〉、〈福〉、〈祿〉、〈壽〉，畫作以紅色為基調，呼應台灣廟宇的建築色彩，給人強烈而溫暖的視覺張力。

翁倩玉展出5幅水印木刻版畫〈店藏〉、〈夏日涼夢〉、〈相馬樓〉、〈銀閣瑞雪〉、〈仙橋抱翠〉，作品氣韻獨具。邱上嘉說，兩位藝術家雖然風格不相同，卻同樣擁有深厚的文化底蘊與國際視野。

台南藝術大學名譽藝術博士廖修平、翁倩玉在南藝大舉辦版畫特展，並將展出的10件作品捐贈給南藝大。（南藝大提供）

台南市副市長葉澤山（左）頒發市長獎給畢業生。（南藝大提供）

台南藝術大學名譽藝術博士廖修平（左二）、翁倩玉（右二）在南藝大舉辦版畫特展，並將展出的10件作品捐贈給南藝大，由校長邱上嘉（右一）代表受贈。（南藝大提供）

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