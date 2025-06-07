一盞日式牛奶燈！見證鹿港「長源醫院」與「金銀廳」家族聯姻

鹿港長源醫院的日式牛奶燈，是長源醫院創辦人許讀醫師岳家在1934年間賀禮，見證長源醫院與鹿港金銀廳黃家聯姻的歷史。（記者劉曉欣攝）

2025/06/07 20:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣百年老屋活化典範的「長源醫院—鹿港歷史影像館」，今天起全館正式對外開放，館內所展文物幾乎全數來自許家的收藏；而館內2樓的日式牛奶燈，則是來自長源醫院創辦人許讀醫師岳家在1934年間的賀禮，見證長源醫院與鹿港金銀廳黃家聯姻的歷史。

「長源醫院—鹿港歷史影像館」營運館長白于均表示，這盞館內2樓的日式牛奶燈，完全都是老屋原有的燈飾。由於許讀醫師的妻子黃十一，正是鹿港黃禮永的女兒，這也是岳家在1934年間所送的賀禮。這也是目前收藏家的夢幻逸品，因當時燈飾商品大都只有單一乳白色，色澤很像牛奶，所以被稱為牛奶燈。

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這份賀禮的由來，則是因為日治時期的鹿港，在1933年實施市區改正計畫，現今中山路進行道路拓寬，許家把長源醫院長型街屋第一進部分拆除，再於現今民族路這一側，以鋼筋混擬土與磚造木結構打造新建樓房，與原有的長型街屋連結，也就是現今的長源醫院的建物。因此，日式牛奶燈也就是許讀岳家所送的新居整建落成的賀禮。

而說起日治時期的鹿港黃禮永，因為創設「黃慶源」商號經營碾米廠有持，黃禮永的兒子黃秋、黃俊傑為了幫母親祝壽興建西式洋樓，因為廳堂有金銀雙面的格扇而得名，喜慶用金面格扇，喪事用反面銀色格扇，並以「金廳迎喜」名列鹿港「8景12勝」。

白于均指出，許讀醫師為愛妻黃十一的閨房取名為「夢之國」，房內的陳設與家具，也幾乎都是黃十一的嫁妝。不只如此，許讀醫師的和式房間所擺的收音機，正是許讀醫師當年所用的收音機，館內還有許讀醫師的手術器材、許讀與攝影大師兒子許蒼澤的相機收藏，以及許讀孫子許正園收藏的黑膠唱片。

長源醫院榮譽館長、許讀醫師的孫子許正園表示，家族老屋修好之後，為了讓更多人能走入老屋，感受到鹿港百年來的生活痕跡，配合文化部的老宅再生使用計畫，與雄本老屋團隊簽訂了25年不收租金的長期合作契約，透過展出父親許蒼澤25萬張拍攝鹿港庶民生活照片，以及許家的生活文物收藏，讓更多人認識許家百年老屋。

許讀醫師把妻子黃十一的閨房命名為「夢之國」。（記者劉曉欣攝）

現今長源醫院的建物樣式在1934年改造完成，牛奶燈就是新居落成的賀禮。（記者劉曉欣攝）

許讀醫師的和式房間，收音機都是許讀醫師當年所使用的。（記者劉曉欣攝）

鹿港長源醫院全面開放，許讀醫師的孫子許正園（右4）、許讀的媳婦施秀香（右5）等人都出席，縣長王惠美（右3）讚許是老屋活化的典範。（記者劉曉欣攝）

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