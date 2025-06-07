現在還不太晚！珍古德勉畢業生一起減緩氣候變遷

珍古德（左）勉勵畢業生為環境永續一起努力。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/07 20:19

〔記者吳俊鋒／台南報導〕獲頒聯合國特別勳章，並授予和平大使的全球知名環境保育專家珍古德，今天鼓勵畢業學子要挺身而出，為改變世界採取行動，尤其減緩氣候變遷，「現在還不太晚」。

長榮大學今天舉行畢業典禮，珍古德應邀出席，期勉學子用行動點燃希望，並以專題演講獻上最誠摯的祝福。

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珍古德也分享信念，面對每天接連不斷的負面訊息，如何化解失落、悲觀的情緒，她鼓勵大家找出身邊正在努力做正面事情的人，就感覺到有未來，重拾希望。

珍古德提到，人類是動物世界的一份子，被健康的地球環境養大，卻不斷擷取生態資源，讓未來變得日益困難。

珍古德認為，面對無助的狀況，最佳方法就是行動，思考可以如何來改變，讓世界更美好，現在還不太晚，例如減緩氣候變遷、保護瀕危物種等，只要肯做，一定來得及。

珍古德建議，可以從每天1件能夠改變世界的小事開始做起，如隨手關燈、致力節水等，都可以決定地球未來命運。

珍古德強調，年輕人是讓未來變得更希望的重大力量，當意識到問題、遭遇到挑戰的時候，一定要站出來，為改變世界而採取行動。

今天的畢典也進行該校最具傳統特色的「洗腳禮」，包含來自非洲、南亞等表現優異的國際生也獲薦參加，接受師長以上事下的儀式，引人矚目。

今年接受洗腳禮的外籍生，包含環境教育國際實驗學院大學部的DRANI JOHN，來自烏干達，以及神學院碩士班印度的THANKAPPAN ANEESH，都獲得全場熱烈掌聲。

校長李泳龍說，該儀式是由12位師長以蹲跪姿勢，為畢業生代表洗腳，象徵以上事下、以大事小的謙卑態度，彰顯當年耶穌服侍門徒的景象與意義，期勉學子發揚基督精神，未來身體力行，貢獻群體、社會、國家。

李泳龍致詞時指出，未來將繼續秉持耶穌基督「不放棄任何一隻羊」的精神，致力培育優秀的高等教育人才，穩健邁向「深耕在地、連結國際、成為永續發展典範大學」的目標。

來自烏干達的國際生JOHN ，獲薦參加洗腳禮。（記者吳俊鋒攝）

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