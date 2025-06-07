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    東海大學畢典 陳世凱開金句暖哭學弟妹

    陳世凱分享在東海大學的「三大心法」。（記者蔡淑媛攝）

    陳世凱分享在東海大學的「三大心法」。（記者蔡淑媛攝）

    2025/06/07 20:15

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕東海大學今天舉行114級畢業典禮，交通部長陳世凱受邀回母校致詞，他說自己不是最優秀的學生，但從不放棄，學校的勞作教育，整整做了四年，甚至已經考上研究所，仍得暑期補修，才能順利畢業，成為他培養「韌性人生」的起點。

    陳世凱也分享他在東海學到的「三大心法」，用心聆聽（先聽再說）、珍惜的人脈（同學是未來的貴人）、擁抱困難，將挫折當常態，他語重心長說，「當我在人生迷失時，我就回到東海，坐在T大樓階梯上，吃一個五花肉加蛋的刈包，提醒自己初心還在，夢還在。」

    東海大學畢業典禮今日在中正堂登場，這一屆畢業生自大一起步便歷經新冠疫情封鎖與遠距教學，在動盪與轉型中走完4年，陳世凱以這段挫敗歷程勉勵學弟妹「畢業25年後，我才知道勞作教育是我培養韌性的起點。」面對疫情入學的學弟妹，是最有韌性的一屆，因為從不確定中完成學業，這正是這個世界最需要的能力。

    東海大學特有勞作教育，一年的學分課程，陳世凱幽默分享「我的勞作教育修了整整四年，東海的每一個角落，我都掃過、修過、維護過，那不只是體力的鍛鍊，更是我心靈與責任感的養成。」

    今天畢典，東海大學校長張國恩、董事長吳清邁與各學院院長和行政系所主管主任，以及交通部長陳世凱的參與下，讓畢業生體驗珍貴的實體畢業典禮，彌補沒有開學典禮的遺憾。

    張國恩在畢業典禮上選擇以「AI分身」致詞，透過人工智慧模擬聲音與影像，以創新形式向畢業生獻上祝福與期許，「你們正在進入一個充滿挑戰與變革的世界，未來，不是由最快的人決定，而是由最能持續學習、持續適應的人決定。」

    董事長吳清邁亦在致詞中分享自身在哈佛求學時的生命經驗，他勉勵畢業生，「真正的成長，不是在順境裡，而是在不確定、孤單、失落中誕生的，願你們畢業後加入校友會，與母校保持連結，讓東海精神持續在世界各地發光。」

    東海大學114級畢業典禮今天舉行。（東海大學提供）

    東海大學114級畢業典禮今天舉行。（東海大學提供）

    東海大學114級畢業典禮今天舉行。（東海大學提供）

    東海大學114級畢業典禮今天舉行。（東海大學提供）

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