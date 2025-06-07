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    「因蓮聚繪」說在地故事 白河店仔口發表《承擔而行》繪本辦戶外畫展

    白河仙草實小校長李志軒（右）、店仔口文教協會理事長石揚業（左）發表繪本《承擔而行》。（協會提供）

    白河仙草實小校長李志軒（右）、店仔口文教協會理事長石揚業（左）發表繪本《承擔而行》。（協會提供）

    2025/06/07 20:22

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市店仔口文教協會舉辦「因蓮聚繪」今天（7日）在白河玉豐自行車道登場，這場充滿地方記憶與情感連結的藝文饗宴，由仙草國小發表《承擔而行》繪本和畫展開幕，還有忠明爺爺講古、奉茶體驗，讓參與民眾細細品味地方歷史，感受土地情感。

    「因蓮聚繪」選在白河玉豐自行車道舉辦，除了蓮田景觀，還可遠眺關子嶺枕頭山，昔日的石灰礦產區，店仔口文教協會理事長石揚業指出，關子嶺仙草實驗小學與關嶺分校六年級8名學生共同創作的繪本《承擔而行》，內容取材自白河早期石灰礦業時期，描述三嬸婆挑著擔子上山販售民生用品，表面是金錢交易，背後卻是濃厚的人情交流，折射出那個時代礦工與商販之間互助扶持的情感深度。

    仙草實小校長李志軒說，學生踏查文史與資料整理後創作繪本，不僅還原了在地歷史，竟然還發現書中三嬸婆婆的後代，如今也就讀仙草，實在巧合。透過創作，學生理解祖輩的生活，也連結了世代間的情感。

    現場同步展出以「百年石灰」為主題的兒童畫展，作品由各校學生以童趣筆觸描繪在地石灰產業風貌，傳遞白河文化的延續與生命力。

    另安排戲劇演出、忠明爺爺講古導覽、小小茶師奉茶體驗、拍照打卡藝術裝置等互動環節，吸引社區民眾參與。

    包括白河區公所主祕陳俊榮、白河國小校長楊淑敏、竹門國小校長簡辰全、大竹國小校長吳錦梅、白河國中校長黃添勇、財團法人蕭水波先生優秀清寒獎助學生基金會董事長蕭金龍、碧軒寺主委朱志宏、詔豐里長曾中成、玉豐社區理事長鄭翔中、永安社區理事長葉偉杉等人到場支持。

    石揚業說，《承擔而行》繪本的發表，象徵文化的種子在白河土地上落實發芽。正如「因蓮聚繪」的寓意，在蓮花盛開之際，以故事、畫筆與情感，把人們凝聚在一起，共繪地方記憶，延續文化生命。

    「因蓮聚繪」在白河玉豐自行車道舉辦戶外畫展。（店仔口文教協會提供）

    「因蓮聚繪」在白河玉豐自行車道舉辦戶外畫展。（店仔口文教協會提供）

    吳忠明（左一）爺爺講古導覽。（店仔口文教協會提供）

    吳忠明（左一）爺爺講古導覽。（店仔口文教協會提供）

    民眾參觀「百年石灰」為主題的兒童戶外畫展。（店仔口文教協會提供）

    民眾參觀「百年石灰」為主題的兒童戶外畫展。（店仔口文教協會提供）

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