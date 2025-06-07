日本錣山部屋13力士造訪屏東 展現台日文化交流「力道」

日本錣山部屋力士將首度造訪屏東，展開台日文化交流。（屏東縣政府提供）

2025/06/07 19:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕來自日本相撲協會的錣山部屋13位力士，將於明天（8日）、後天（9日）首次造訪屏東，展開一系列文化與觀光交流，行程涵蓋屏東知名景點，更深入東港漁市場參與「黑鮪魚文化觀光季」，親身感受屏東最具代表性的海洋文化魅力，還要赴原鄉泰武鄉武潭國小，與原住民學童進行柔道互動，展現跨國體育文化的交流與融合。

相撲不僅是日本的「國技」，更融合禮儀與精神文化，本次來訪的錣山部屋成立於2004年，由親方錣山矩幸領軍，長年培育出眾多實力派力士，其中包括現役西小結阿炎政虎等名將。

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屏東縣政府傳播暨國際事務處指出，這場難得的國際交流，由屏東縣觀光交流協會邀請促成，展現屏東的在地魅力與觀光潛力，行程從明天（8日）展開，上午走訪屏東可可巧克力園區、萬金聖母聖殿，下午探訪車城看海美術館並體驗墾丁水上活動，晚間則漫步熱鬧的墾丁大街。

6月9日上午力士們將現身東港漁市場，挑戰扛起黑鮪魚的試煉，不僅展現驚人力量，也為黑鮪魚文化觀光季注入國際亮點；當天下午轉往泰武鄉武潭國小，與原住民學童進行柔道切磋，透過體育傳遞友誼與尊重，讓文化交流在運動中自然發酵。此次力士來訪，不僅讓屏東民眾一睹相撲力士風采，也讓日本嘉賓深入認識屏東多元豐富的人文與自然特色，為台日友好關係注入嶄新能量。

日本錣山部屋成立於2004年，長年培育出眾多實力派力士。（屏東縣政府提供）

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