台灣成非疫國豬價破100元 養豬協會喊話卓揆「不要出手拉下來」

中華民國養豬協會理事長潘連周喊話，強調豬價每公斤破百元是合理價格。（記者羅欣貞攝）

2025/06/07 19:37

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣成為亞洲唯一3大豬病非疫國，農業部今（7日）在屏東縣舉辦感恩活動時，中華民國養豬協會理事長潘連周向行政院長卓榮泰喊話，「豬價每公斤破1百元是合理價格，希望行政院穩定物價小組，不要再出手拉下來！」；卓揆回應，台灣豬肉要看價值，絕對值得國人用合理的價值，來買安全可口營養的豬肉。

中華民國養豬協會理事長潘連周今天應邀在農業部「除疫成功，豬事大吉」感恩活動中，應邀上台致詞時表示，他身為一個養豬人，很榮幸在有生之年可以看到台灣傳統豬瘟有辦法拔針，防疫成功要感謝政府的眼光，以對的政策讓台灣今天可以被世界認定為亞洲唯一、亞洲第一的防疫成果。

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潘連周話鋒一轉表示，「昨天豬價破100元，我不知這是不是慶祝行情」，誠懇向卓院長報告，100元在養豬界來講不算貴，是合理的價格而已，希望行政院穩定物價小組，不要再出手要拉下來到90多元，「這樣對我們是不公平的！」，「有人說豬價好時要平穩物價，豬價壞的時候就叫市場自由機制，這對我們養豬的不公平！」，所以拜託院長，穩定物價小組，「千萬給我們加減賺一點點」，讓養豬業認真來製造優良的肉品，給所有百姓最好的台灣豬肉、最優良的蛋白質，同時在產量多時可以外銷，現在新加坡賣台灣的豬肉1公斤700元、排骨500元，比台灣多了4、5倍以上，所以在台灣破100元是合理的。

行政院長卓榮泰則回應，跟潘理事長報告，「回去我們會跟行政院穩定物價小組說，鄭麗君副院長是主持這個小組的」，以後我們台灣的豬肉在全世界在台灣，不是看價格，而是看它的價值，它絕對值得讓國人用合理的價值，來買安全可口營養的豬肉。

行政院長卓榮泰表示，台灣豬肉要看其價值。（記者羅欣貞攝）

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