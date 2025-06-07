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    讚屏東勝利星村是再造歷史場域典範 卓榮泰：值得推向國際

    卓榮泰（左2）參訪勝利星村創意生活園區業者趙毓文（左1）經營的必勝烘焙研製所，稱讚他們將在地的農產業品融入食材中。（記者李立法攝）

    卓榮泰（左2）參訪勝利星村創意生活園區業者趙毓文（左1）經營的必勝烘焙研製所，稱讚他們將在地的農產業品融入食材中。（記者李立法攝）

    2025/06/07 19:40

    〔記者李立法／屏東報導〕行政院長卓榮泰今天下午參訪屏東勝利星村創意生活園區，對於屏東縣政府推動再造歷史現場計劃的成果表示肯定，認為勝利星村成功結合地方農業及文創，成為國內熱門觀光景點，堪稱是再造歷史場域的典範。

    勝利星村位於屏東市，重新改造老眷舍，引進上百家品牌業者進駐，根據屏東縣政府政統計，勝利星村過去1年來吸引將近200萬遊客參觀，創造出10億元產值，並入選國內20大熱門景點，為屏東市帶來可觀的經濟效益。

    卓榮泰下午在屏東縣長周春米等人陪同下，參訪園區業者趙毓文經營的必勝烘焙研製所，稱讚業者將在地的農產業品融入食材中，結合創意，調配出可口的甜點，幫助了農民，也讓來到園區參觀的遊客了解當地人文歷史。

    卓榮泰指出，勝利星村創意生活園區不僅再造歷史現場，更再造了歷史風華，它已經成為屏東的都市傳說，值得向國際訴說，未來高屏二快及高鐵延伸到屏東後，將為園區帶來更多的遊客，創造更高的觀光效益。

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