買個菜要用掉20個塑膠袋 彭啓明：6月底提出減塑草案

環境部長彭啓明到台中參加世界環境日園遊會提倡減塑及環保生活。（記者蔡淑媛攝）

2025/06/07 19:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕環境部統計，國人1年用掉至少150億個塑膠袋，環境部長彭啓明今天參加世界環境日「減塑生活」園遊會時說，現在減塑最大挑戰，是市場等場域塑膠袋使用量太多，提供太方便、甚至免錢，「買個菜要用掉20個塑膠袋」，累積起來很可觀，環境部將於6月底提出一次用產品減量目標草案，透過獎勵及限用同步進行，從鼓勵業者自主不提供，到2030年市場自備袋或付費取得，2035年全面限用、付費取得等目標。

彭啓明說，台灣減塑政策最大的困難是「塑膠袋能不能少用」，這是未來推重點，今年8月舉行「全球塑膠公約」會議重點還是塑膠袋，環境部計畫6月提出一次用產品減量目標草案，並觀察塑膠公約，台灣一定會與國際腳步一起走。

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彭啓明指出，台灣推行塑膠吸管減少政策很有成效，1年減少約1億根，去年推動飲料店禁止提供塑膠一次用飲料杯後一年約減少3000噸，今年實施一次用旅宿用品限制使用，現在獲得9成民支持，今年用塑量明顯減少，但仍不足，尤其民眾在市場使用的塑膠袋，免費多，減塑習慣也未養成，針對市場塑膠袋問題，也希望在草案中配合8月國際塑膠公約，訂定2030、2035年的塑膠減量方式與目標。

針對塑膠袋等1次用產品減量，環境部規畫草案將在6月底提出，包括購物用塑膠袋、免洗餐具、一次用飲料杯、吸管、零售包裝、網購包裝等，都明文納入管制，其中2030年對於購物用塑膠袋將從現行14類付費對象取得，擴大16類，2035年增至18類，目前針對夜市、攤販、商圈、百貨等類別評估，另外，零售袋膜包裝使用可替代材質或100%可回收，1.5公斤以下蔬果裸整裸賣等。

彭啓明說，草案方向主要是減少塑膠袋使用量，找出替代性或限量方法，讓大家習慣免費拿到，這會衝擊大家既有的生活習慣，除了鼓勵不主動方式，會用以租代買、循環獎勵等方式，養成減塑習慣再來推行，不會一次就要付很多錢，會透過市場機制、獎勵、替代性產品來推行，希望一點一滴改變大家用塑慣性，地球才有可能更好。

環境部長彭啓明說，減塑最大挑戰是市場等場域塑膠袋使用量太多，「買個菜要用掉20個塑膠袋」，環境部將於6月底提出一次用產品減量目標草案。（記者蔡淑媛攝）

今年世界環境日主題「終結塑膠污染」，舉行「減塑生活」親子園遊會，號召全民攜手減塑。（記者蔡淑媛攝）

今年世界環境日主題「終結塑膠污染」，舉行「減塑生活」親子園遊會，號召全民攜手減塑。（記者蔡淑媛攝）

民眾使用塑膠袋量大，隨垃圾丟棄。（記者蔡淑媛攝）

塑膠袋回收價格非常低廉，袋量輕、體積大、且要乾淨、非複合材質，一般廠商回收意願不高，中市環保局清潔隊經篩選過濾集中處理，待廠商回收。（記者蔡淑媛攝）

今年世界環境日主題「終結塑膠污染」，舉行「減塑生活」親子園遊會，號召全民攜手減塑。（記者蔡淑媛攝）

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