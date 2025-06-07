台大首推高中進階課程 首批招建北5校學生

台灣大學今召開校務會議，校長陳文章說明「台大高中生進階課程系列5年試辦計畫」。（記者林曉雲翻攝）

2025/06/07 19:31

〔記者林曉雲／台北報導〕搶先培育優秀高中生，國立台灣大學今（7）日召開校務會議，校長陳文章說明，「台大高中生進階課程系列5年試辦計畫」，預計從今年9月（114學年）上路，首批已邀請建中、北一女，師大附中、中山女中、成功高中5校參與，推薦優秀高二、高三學生先到台大上課，師資則包括中研院士李怡庭和彭旭明、央行前副總裁陳南光等人，學生修課通過後發給修課證明，入學後可向學系申請抵免，抵免課程由學系決定。

陳文章表示，台大本來就跟這5所高中有一個微課程聯盟，因為只有一班招收40名高中生，因此先從這5校開始，但還有數理資優班等計畫是開放給全國優秀高中生，也可能會有線上課程，除了台大之外，也希望台灣科技大學、台灣師範大學、 清華大學、陽明交通大學、中興大學、成功大學、中山大學等，甚至連東部學校也可以來開高中進階學習大學課程。

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課程包括進階先修微積分、普通物理甲上甲下、普通化學申上、普通心理學、普通生物、經濟學原理、社會學等，陳文章表示，師資都是台大優秀的老師，包括中研院士李怡庭和彭旭明、央行前副總裁陳南光、台大教務長王泓仁、教授樊家忠、吳聰敏、駱明慶、劉仲恩、吳嘉苓、曾嬿芬、黃克先、林國明、何明修、梁庚辰教授等。

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