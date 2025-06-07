為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台大首推高中進階課程 首批招建北5校學生

    台灣大學今召開校務會議，校長陳文章說明「台大高中生進階課程系列5年試辦計畫」。（記者林曉雲翻攝）

    台灣大學今召開校務會議，校長陳文章說明「台大高中生進階課程系列5年試辦計畫」。（記者林曉雲翻攝）

    2025/06/07 19:31

    〔記者林曉雲／台北報導〕搶先培育優秀高中生，國立台灣大學今（7）日召開校務會議，校長陳文章說明，「台大高中生進階課程系列5年試辦計畫」，預計從今年9月（114學年）上路，首批已邀請建中、北一女，師大附中、中山女中、成功高中5校參與，推薦優秀高二、高三學生先到台大上課，師資則包括中研院士李怡庭和彭旭明、央行前副總裁陳南光等人，學生修課通過後發給修課證明，入學後可向學系申請抵免，抵免課程由學系決定。

    陳文章表示，台大本來就跟這5所高中有一個微課程聯盟，因為只有一班招收40名高中生，因此先從這5校開始，但還有數理資優班等計畫是開放給全國優秀高中生，也可能會有線上課程，除了台大之外，也希望台灣科技大學、台灣師範大學、 清華大學、陽明交通大學、中興大學、成功大學、中山大學等，甚至連東部學校也可以來開高中進階學習大學課程。

    課程包括進階先修微積分、普通物理甲上甲下、普通化學申上、普通心理學、普通生物、經濟學原理、社會學等，陳文章表示，師資都是台大優秀的老師，包括中研院士李怡庭和彭旭明、央行前副總裁陳南光、台大教務長王泓仁、教授樊家忠、吳聰敏、駱明慶、劉仲恩、吳嘉苓、曾嬿芬、黃克先、林國明、何明修、梁庚辰教授等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播