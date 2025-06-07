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    中山、高雄大學合併有望！最快9月組合校工作小組 年底前開會推動

    國立中山、高雄大學合併有望！最快9月組合校工作小組、年底開會推動合併案。（記者陳文嬋攝）

    國立中山、高雄大學合併有望！最快9月組合校工作小組、年底開會推動合併案。（記者陳文嬋攝）

    2025/06/07 19:12

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕國立中山大學、高雄大學合併有望！兩校已各自完成校務會議同意兩校合併案，最快9月同步組成「兩校合校評估與規劃工作小組」，可望今年底前開會推動合併案，關鍵校名也將一併討論，預計2028年完成合併。

    中山、高雄大學過去研議合併未果，少子化問題加上高雄半導體產業發展快速，兩校達成整合共識，今年重啟合併與產業結合，對學校與產業都有幫助，決定攜手推動合併案，發揮1加1大於2效益。

    中山大學3月校務會議55人出席，以53票贊成、無反對、2人未表態，通過同意與高雄大學合併案；高雄大學昨天召開第51次校務會議，針對「是否同意重啟與國立中山大學合校議題研議與討論」進行討論及表決，校務會議代表人數120人，現場清點人數66人，以59票贊成、2票反對、5票棄權，同意與中山大學合併案。

    高雄大學校長陳啓仁今天說，未來將秉持保障學校教職員工及學生各項權益為優先，並依校務會議決議，籌組「兩校合校評估與規劃工作小組」，以資訊公開透明，落實教職員生參與機制，進行後續討論作業。

    兩校初步達成共識，最快9月同步組成「兩校合校評估與規劃工作小組」，可望今年底前開會推動合併案，關鍵校名也將一併討論；兩校並各自於校內舉辦公聽會、說明會等，彙整師生等意見後，通過校務會議做成決議。若兩校合併一切順利，預計2028年完成合併。

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