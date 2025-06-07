中正大學畢典 《八尺門》導演唐福睿勉「當自己故事裡的英雄」

金鐘獎得主、中正大學校友唐福睿為畢業生送上祝福與勉勵。（中正大學提供）

2025/06/07 18:59

〔記者王善嬿／嘉義報導〕中正大學今天舉行畢業典禮，《八尺門的辯護人》導演、中正大學校友唐福睿返校致詞祝福，他勉勵畢業生，要學當自己故事裡的英雄，只要不放棄、不斷學習成長，將知識結合自己的觀點，就能成為無可取代的個體。

中正大學今年有3082人畢業，許多畢業生親友到場觀禮，在畢業歌曲中，完成大學學業，將迎向新的人生篇章。

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唐福睿是中正大學法律系優秀校友，他以改編自他創作的同名小說《八尺門的辯護人》劇集獲得金鐘獎。唐福睿致詞說，「離開學校後，大家也許會忘記課本裡的內容，但你們所累積的思辨能力與觀點，將成為你們最獨特、最寶貴的資產。」

他以劇作家的角度分享說，要先成為故事的主角，才學著怎麼當英雄；而一個稱得上英雄的主角，不是因為從未戰敗，而是因為他拒絕放棄、積極抵抗並不斷成長。

唐福睿說，故事結局的意義在於「你不是因為拯救了世界而成為英雄，而是因為你首先成就了名為主角的自己，才順便成為改變世界的英雄。」勉勵畢業生，不論從事什麼工作，請下苦工，持續大量閱讀，並鍛鍊寫作和說故事的能力，將這些知識與自己的觀點結合。

中正大學校長蔡少正勉勵畢業生，即使現在的世界經貿局勢變化莫測，也要懷抱熱情與勇氣，秉持中正人積極創新、修德澤人的校訓精神，開拓屬於自己的豐盛人生。他引用荀子勸學篇中的「青，取之於藍，而青於藍」寄語畢業生，期許大家超越自我、卓然有成，在人生舞台上綻放耀眼光芒。

中正大學與印度理工學院羅巴爾合作推動雙聯博士學位學程，印度博士生Ayush Pratap今年7月將順利完成學業，成為中正大學首位完成雙聯博士課程的國際學生。

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