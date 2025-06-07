「左右開弓」書法家蕭季慧碩士班畢業 目標90歲拿博士

86歲的華梵東方人文思想研究所碩士蕭季慧（左二）今日畢業，他將雙管書法作品贈給學校收藏。（華梵大學提供）

2025/06/07 18:48

〔記者林曉雲／台北報導〕86歲前高雄市消防局長蕭季慧今（7日）從華梵大學畢業，拿到「東方人文思想研究所」碩士學位，今年9月還將繼續攻讀博士，蕭季慧擅長以左右手同時揮毫創作，被稱為「雙管書法家」，所寫的佛經作品獲故宮典藏。

蕭季慧神采奕奕表示，來華梵念碩士最大的收穫就是對佛學了解得更透徹，為繼續深入鑽研，他剛考上東方人文思想研究所博士班，目標是90歲時取得華梵博士學位，完成他弘揚佛法的人生大夢。

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華梵大學今日舉行畢業典禮，全校畢業生有42%為45歲以上熟齡學生，包括代書、多元計程車司機、退休空姐、書畫老師、夫妻檔等。今年73歲的佛教藝術學系畢業生郭玲紅，退休前原是國小安親班老師，她表示，人生70才開始，突然決定念大學，是為了彌補年少時沒讀大學的遺憾，大學4年最開心的就是學會製作古琴、繪畫、木雕等技藝，今年已考上佛藝系碩士班，將繼續朝學術研究之路邁進。

此外，已擁有東吳大學法律系學士學位、目前擔任代書的鍾麗霞，今日從華梵佛藝系拿到第二個學位，在同樣穿學士袍的女兒鄭絜襄陪同下，一起上台領畢業證書，鄭絜襄今天也從文化大學戲劇系畢業，甘願捨棄自己的畢業典禮，陪媽媽參加畢典。

華梵大學校長李天任表示，華梵大學有22歲的青年學子，也有50歲甚至更年長的熟齡學生，大家共同討論學習，以實際行動證明，學習沒有年齡限制，追夢永遠不嫌太晚，「全齡學習」是華梵最美的風景。

前行政院政務委員、華梵大學監察人蔡玉玲說，正步入百歲人生時代，60歲創業、70歲進修、80歲選總統都不足為奇，年齡不再是限制，而是重要資產，跨世代一起工作、學習，彼此扶持、互相成就變得非常重要。

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