世界食品安全日 食藥署長姜至剛：3環節護食安

食藥署長姜至剛指出，台灣持續以「風險評估、風險管理、風險溝通」三大環節為核心，建構食安體系。（資料照）

2025/06/07 18:59

〔記者邱芷柔／台北報導〕今天（7日）是世界食品安全日，衛福部食品藥物管理署署長姜至剛透過社群平台發文，指出台灣將持續以「風險評估、風險管理、風險溝通」三大環節為核心，強化科學基礎、制度設計與民眾信任，建構可落地、可信賴的食安體系。

今年世界食品安全日主題為「食品安全：科學在行動中（Food Safety: Science in Action）」，由世界衛生組織（WHO）與聯合國糧農組織（FAO）共同倡議，強調科學在保障食品安全中的關鍵角色，同時呼籲各國政府、企業與消費者攜手，將科學知識轉化為實際作為。

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姜至剛細數近年食安事件，他指出，作為台灣食品安全政策的主管機關，食藥理署深刻體認到，過去十數年間，台灣歷經多起食品安全風暴，從2011年的塑化劑事件、2013年的毒澱粉風波，到2014年連續爆發的劣油事件，這些事件對社會造成極大衝擊，也喚醒了全民對食品安全的高度關注。

姜至剛說，食安的第一步是正確辨識風險，食藥署已建置專業風險評估體系，整合毒理學、營養學與食品科學等領域專家，針對食品中可能存在的物理、化學與生物性危害，進行持續監測與分析。例如2011年塑化劑事件爆發後，食藥署立即啟動毒性分析與健康風險模擬，針對違法添加物對人體的影響提出具體數據，提供政策單位明確的決策依據，避免管理流於憑空臆測。

姜至剛提到，風險管理是讓科學落實為制度的關鍵，自2014年劣油事件後，台灣全面檢討制度，推動食品追溯追蹤系統，並強化原料來源登錄與查核稽查密度；目前從農場到餐桌的各個環節皆有標準規範與監管點，政府並根據最新科學數據，滾動修正重金屬、亞硝酸鹽等風險物質的限量標準；針對進口食品潛在風險，也引進AI分析與大數據技術，提高邊境抽驗效率，提升整體風險預警與管控能力。

姜至剛直言，科學能說明事實，但如何讓民眾理解、接受，需仰賴更多細膩、有效的對話，為拉近與民眾的距離，食藥署推出「食品藥物消費者專區」、建置智能客服系統，並透過社群平台發布易懂圖文、動畫與Q&A，簡化艱澀資訊，同時也積極辦理「食安進校園」、「食安進社區」等活動，將科學概念轉化為民眾日常飲食選擇中可依循的準則。

姜至剛強調，推動食品安全不是一蹴可幾，而是一場全民參與的長期工程。今年世界食品安全日主題正提醒，只有讓科學走出實驗室、落實制度、深入溝通，才能建立全民信賴的食安體系；食藥署也將持續與國際接軌，以風險分析為核心、民眾健康為目標，打造更科學、透明、具韌性的制度，讓國人安心「食」在必行。

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