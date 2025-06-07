2025王爺港文化祭登場 台南北門蚵寮保安宮展演「四轎演義」

四輦轎又稱為四駕、「四轎」即是由4個人扛轎，多用於廟會遶境。（蚵寮保安宮提供）

2025/06/07 18:51

〔記者楊金城／台南報導〕台南北門蚵寮保安宮2025王爺港觀光文化祭今天（7日）開跑，推出全台首創「四轎演義」活動，10間友宮廟輦轎參與，推廣宗教「四轎」文化，吸引信眾和遊客參觀，為睽違6年、6月15日舉辦的「請帥印安營釘符祈安遶境大典」宣傳造勢。

蚵寮保安宮有200多年歷史，主祀「深山尉池府千歲」與「朱、岳、紀、金、伍」五府千歲，是蚵寮庄守護神。據傳，早年移民渡海來台，約有6成王爺神尊自蚵寮附近登陸，再分靈各地，因而有「王爺港」之稱。蚵寮保安宮與奉祀「李、池、吳、朱、范」五府千歲而有「台灣王爺總廟」稱譽的南鯤鯓代天府同屬一個庄頭，蚵寮保安宮被尊稱為「頭前廟」，南鯤鯓代天府則為「後壁廟」，合稱「前後廟」。由此可見，蚵寮保安宮在地方信仰上具有極其崇高地位。

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蚵寮保安宮主委洪明農說，保安宮每3年舉行1次「請帥印安營釘符祈安遶境大典」，但因疫情停辦多年，睽違6年後，終於再次登場，6月15日上午7點由蚵寮保安宮與庄頭7大戶到南鯤鯓代天府恭請帥印，正式啟動遶境活動，為此舉辦王爺港觀光文化祭。

2025王爺港觀光文化祭今天舉辦全台首創「四轎演義」活動，保安宮說，四輦轎又稱為四駕，是傳統廟會中常見的小型神轎之一，有2人、4人扛轎，「四轎」即是由4個人扛轎，也叫「四輦（ㄋㄧㄢˇ）」、「四人轎」，有時稱為「四輪」；而「四轎」的「轎腳」多由男性擔任，神轎結構與造型上較為簡單，多用於廟會遶境。

包括台南市民政局副局長吳明熙、北門區長林建男、學甲區長張明寶、雲嘉南濱海國家風景區管理處秘書吳宗青等人為「四轎演義」開鑼，包含蚵寮7角頭在內有10間宮廟出動神尊坐上四輦轎參與，在保安宮廟埕以扛轎動態展演推廣四轎文化，讓更多民眾了解其宗教意涵與傳統美學，最後還有「鑽轎底」祈福儀式，讓信眾在熱鬧氛圍中祈求平安順遂、福運綿延。

四輦轎在北門蚵寮保安宮廟前展演，有10間宮廟四輦轎參演。（蚵寮保安宮提供）

四輦轎在北門蚵寮保安宮廟前展演，有10間宮廟四輦轎參演。（蚵寮保安宮提供）

台南北門蚵寮保安宮舉辦2025王爺港觀光文化祭，今天舉辦全台首創「四轎演義」活動。（蚵寮保安宮提供）

台南北門蚵寮保安宮舉辦2025王爺港觀光文化祭，今天舉辦全台首創「四轎演義」活動。（蚵寮保安宮提供）

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