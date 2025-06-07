為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今年首颱仍有變數！南海熱帶擾動攪局 下週二後「天氣難料」

    目前在菲律賓附近和南海都有熱帶擾動。（氣象署提供）

    目前在菲律賓附近和南海都有熱帶擾動。（氣象署提供）

    2025/06/07 18:22

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今年首颱恐有變數！中央氣象署預報，目前位在菲律賓附近的熱帶擾動最快下週二（10日）形成熱帶性低氣壓，但同時南海也有另一個熱帶擾動，有可能互相影響、甚至南海的擾動變成熱低壓，現在菲律賓的反而沒發展起來，之後的天氣就更難預測。

    氣象署預報員李名翔表示，明、後兩天天氣類似，各地上午多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，比較要注意的是中部以北、東北部、東部地區有局部大雨發生的機率。下週二、三（10日、11日）兩天則較穩定，剩下東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

    「目前在菲律賓附近海面的熱帶擾動，最快在下週二才有可能增強為熱帶性低氣壓（TD），屆時才能較明確知道它會不會再增強為今年首颱、以及大致路徑」，李名翔說，就目前預報看來，這個低壓會在下週四（12日）最靠近台灣，屆時東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區也轉為局部短暫陣雨的天氣。

    至於目前在菲律賓附近的熱帶擾動，有無機會增強為今年首颱「蝴蝶」？李名翔說，目前看來直到下週一之前，都還在整合的過程中，且目前在南海也有另一個熱帶擾動，若南海的熱帶擾動也發展起來，兩者很可能有交互作用，甚至變成南海的擾動變成熱低壓甚至颱風、菲律賓的擾動反而沒發展起來，這些都是有可能的。

    李名翔說，最快也得等到下週二之後，菲律賓這片熱帶擾動有可能發展成熱帶性低氣壓，屆時就能較好的觀察後續狀況。根據氣象署目前預報，下週五、六（13、14日）兩天水氣增多，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    未來降雨預測。（氣象署提供）

    未來降雨預測。（氣象署提供）

    未來溫度預測。（氣象署提供）

    未來溫度預測。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播