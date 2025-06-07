今年首颱仍有變數！南海熱帶擾動攪局 下週二後「天氣難料」

目前在菲律賓附近和南海都有熱帶擾動。（氣象署提供）

2025/06/07 18:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年首颱恐有變數！中央氣象署預報，目前位在菲律賓附近的熱帶擾動最快下週二（10日）形成熱帶性低氣壓，但同時南海也有另一個熱帶擾動，有可能互相影響、甚至南海的擾動變成熱低壓，現在菲律賓的反而沒發展起來，之後的天氣就更難預測。

氣象署預報員李名翔表示，明、後兩天天氣類似，各地上午多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，比較要注意的是中部以北、東北部、東部地區有局部大雨發生的機率。下週二、三（10日、11日）兩天則較穩定，剩下東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

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「目前在菲律賓附近海面的熱帶擾動，最快在下週二才有可能增強為熱帶性低氣壓（TD），屆時才能較明確知道它會不會再增強為今年首颱、以及大致路徑」，李名翔說，就目前預報看來，這個低壓會在下週四（12日）最靠近台灣，屆時東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區也轉為局部短暫陣雨的天氣。

至於目前在菲律賓附近的熱帶擾動，有無機會增強為今年首颱「蝴蝶」？李名翔說，目前看來直到下週一之前，都還在整合的過程中，且目前在南海也有另一個熱帶擾動，若南海的熱帶擾動也發展起來，兩者很可能有交互作用，甚至變成南海的擾動變成熱低壓甚至颱風、菲律賓的擾動反而沒發展起來，這些都是有可能的。

李名翔說，最快也得等到下週二之後，菲律賓這片熱帶擾動有可能發展成熱帶性低氣壓，屆時就能較好的觀察後續狀況。根據氣象署目前預報，下週五、六（13、14日）兩天水氣增多，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

未來降雨預測。（氣象署提供）

未來溫度預測。（氣象署提供）

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