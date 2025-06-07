百歲空軍爺爺領軍 台中千歲運動會為健康揮汗

百歲空軍馬瑞平爺爺（中）領軍，為千歲運動員宣誓打氣。（記者黃旭磊攝）

2025/06/07 18:54

〔記者黃旭磊／台中報導〕華山盃第10屆愛老人運動會在烏日僑仁國小舉辦，150多名年齡超過75歲銀髮族為健康揮汗拔河、打撞球，高齡百歲、空軍退役的馬瑞平爺爺擔任運動員宣誓代表，高呼「大家加油」展現空軍長者不老意志。

活動開場由丞燕國際中區志工團穿著「海龍蛙兵」戰服，高舉會旗進場，馬瑞平戴起空軍軍帽，率領參賽者宣示呼口號，展現不畏挑戰精神，5支陸海空風格鮮明不老軍團，包括報告班長、金牌艦隊、天空沒有極限、黑面特勤部隊及山城陸戰娃娃兵陸續進場，高呼口號氣勢高昂。

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馬瑞平今年11月實歲將滿100歲，本身是中低收入戶，曾於2021年帶著中風的太太，前往上海探視兒媳，未料遇到新冠疫情，因而滯留3年遭遷出戶籍，返台後經濟壓力沉重，馬爺爺說，兒子也滿80歲了，很少有機會跟別人互動，第1次看到銀髮運動員，讓他感到精神飽滿。

老寶貝們組隊闖關，從激烈拔河賽接續6項闖關遊戲，包含台電籌備「十萬伏特」電流急急棒、「城門雞蛋糕」彈棋攻城、手眼協調考驗「眼明手快」、滾球連線「九星連珠」、撞球挑戰「一桿進洞」及趣味保齡球「BJ GO」，笑聲與歡呼聲此起彼落。

華山基金會台中A區表示，特別感謝台灣電力公司台中區營業處、永豐餘投資控股、台中市運動局、市議員吳瓊華議員服務處與多家企業義工參與，在超高齡社會時刻，陪伴無助弱勢長輩同行、產生溫暖善念循環力量。

銀髮運動員揮汗拔河展現長者不老意志。（記者黃旭磊攝）

銀髮運動員享受撞球樂趣。（記者黃旭磊攝）

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