週日悶熱高溫34度 中部以北、宜花防午後雷陣雨

氣象署提醒，中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區午後容易有雷陣雨，外出請留意天氣變化並攜帶雨具備用。（資料照）

2025/06/07 20:35

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（18）日週日天氣跟今天類似，高溫約34度，各地白天多雲到晴為主，中部以北與宜花地區午後易有雷陣雨，部分縣市雨勢可能較大，若中午過後外出，還請留意天氣變化並攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，週日各地大多為多雲到晴天氣，中午過後中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區容易有雷陣雨發生，局部地區可能有短延時強降雨伴隨雷擊及強陣風，並且有大雨發生機率，另外清晨至上午中南部地區也有局部短暫陣雨發生的機率。

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溫度方面，週日各地高溫普遍為31到34度，感受悶熱，戶外活動請注意防曬並多補充水分；離島天氣：澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，澎湖26至30度，金門25至30度，馬祖24至28度。

關於下週天氣，天氣風險公司指出，目前看來一直到下週一、二可能都還會是像當前這種午後有雷雨的天氣，要等到下週三熱帶性低氣壓或颱風靠近後，大環境改變，才會出現新的變化。

紫外線指數部分，各地皆偏高，澎湖與台東更達到危險級，外出活動請注意防曬。

空氣品質方面，8日環境風場為西南風，迎風面擴散條件佳。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。

週日各地高溫普遍為31到34度，感受悶熱，戶外活動請注意防曬並多補充水分。（擷取自中央氣象署網站）

澎湖縣與台東縣紫外線指數達到危險級，其他縣市也偏高，外出活動請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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