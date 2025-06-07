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    台北民歌新浪潮 響徹永康街漫步區

    今於永康人本城市漫步區壓軸演出戶外專場，由金秋大樂隊、新生代歌手sulysalt及嚴梵帶來不同風格民歌演出。（台灣流行音樂展演文化交流協會提供）

    今於永康人本城市漫步區壓軸演出戶外專場，由金秋大樂隊、新生代歌手sulysalt及嚴梵帶來不同風格民歌演出。（台灣流行音樂展演文化交流協會提供）

    2025/06/07 18:46

    〔記者甘孟霖／台北報導〕適逢民歌50年，台北市文化局主辦「台北民歌新浪潮」於各音樂場館帶來風格迥異、精采紛呈的的民歌主題演出。今（7日）於永康人本城市漫步區壓軸演出戶外專場，由金秋大樂隊、新生代歌手sulysalt及嚴梵帶來不同風格民歌演出，讓現場民眾聽得如癡如醉。

    「台北民歌新浪潮」自5月1日展開以來，陸續在17間音樂場館帶來多場風格迥異、精彩紛呈的民歌主題演出。從經典重現到創新演繹，從室內場館到戶外舞台超過40場演出。

    今日永康人本城市漫步區演出，由頂尖演奏家組成的金秋大樂隊演唱〈水車姑娘〉〈風中的早晨〉、〈青蘋果樂園〉等引起眾人青春回憶的經典民歌發燒組曲，為戶外專場帶來爆發力十足的開場，也吸引大批人群佇足。

    節目中段由兩位新生代歌手，透過翻唱、改編，讓民歌有了新的詮釋方式，sulysalt選擇翻唱黃靜雅的代表作《深夜一個人》以及《深這條歌》，以細膩嗓音重新演繹這首描述深夜情感的作品；嚴梵則分別翻唱了蘇慧倫的《檸檬樹》和羅大佑的《戀曲1990》，從清新的民謠風到深沉的搖滾情歌，展現了跨越不同音樂風格的詮釋能力。

    活動末尾，金秋大樂隊以〈月亮代表我的心〉、〈木棉道〉、〈月恰似你的溫柔〉等民歌經典曲目，也吸引民眾跟著一齊哼唱，滿足回憶過往民歌時期的歡樂。活動現場反應熱烈，無論是資深民歌迷，或是年輕一輩樂迷，都能在城市不同角落找到專屬於自己的民歌感動。

    今於永康人本城市漫步區壓軸演出戶外專場，由金秋大樂隊、新生代歌手sulysalt及嚴梵帶來不同風格民歌演出。（台灣流行音樂展演文化交流協會提供）

    今於永康人本城市漫步區壓軸演出戶外專場，由金秋大樂隊、新生代歌手sulysalt及嚴梵帶來不同風格民歌演出。（台灣流行音樂展演文化交流協會提供）

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