今年國慶煙火在南投 結合世界茶業博覽會登場

南投縣長許淑華（右）今宣布，今年國慶煙火將結合南投世界茶業博覽會聯合舉辦。（南投縣政府提供）

2025/06/07 17:59

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣竹山鎮農會今（7日）舉辦2025杉林溪優良春茶競賽展售會，縣長許淑華在會場宣布，今年國慶煙火在南投，將結合南投世界茶業博覽會聯合舉辦，希望能進一步帶動南投茶博的知名度與吸客力。

杉林溪優良春茶競賽揭曉，新品種及烏龍茶特等獎分別由茶農柯宗呈及葉進成榮獲，今天頒獎並舉辦展售會，許淑華說，竹山鎮農會與南投縣各農會，經過嚴格審查，建立茶葉生產履歷溯源制度，民眾只要是購買農會認證茶，都可以透過搜尋溯源，確保喝到品質優良、安全有保障的最佳好茶，特別是參賽獲獎的茶農，用心焙製出最好的茶，可謂實至名歸。

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許淑華表示，縣府持續舉辦的南投世界茶業博覽會，已成功幫助各鄉鎮市茶農推廣行銷全南投8大茶區的優質好茶，很高興今天和鄉親分享一個好消息，就是今年的國慶煙火活動將在南投縣舉辦，並與今年的南投茶博會結合，希望能夠進一步帶動南投茶博的知名度與吸客力，讓全國各地民眾到南投欣賞煙火的同時，也可以來逛茶博、採購南投在地優質好茶。

2025杉林溪優良春茶競賽，今天頒獎。（記者張協昇攝）

去年茶博會場造景。（資料照）

去年茶博會的千人茶席活動。（資料照）

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