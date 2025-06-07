成大生畢典致詞金句 「帶著冰箱迎向希望」

成大畢業生楊駿瑋以當年大學學測國文作文題目「如果我有一座新冰箱」為題發揮。（圖由成大提供）

2025/06/07 17:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學今（7）日畢業典禮，畢業生代表致詞各出奇招，有搭配相聲幽默地屌爆「真正的強者從不輕言表現自己」；也有舉當年大學學測國文作文題目，熱情祝福所有畢業生「帶著冰箱，迎向充滿希望的未來」。

材料系應屆畢業生劉星暉、謝立榆搭檔，兩人跳脫傳統改以〈平凡〉為題發揮，一搭一唱生動活潑，獲得全場頻頻鼓掌。他們先自嘲是無名之輩，怎能站上舞台，隨即話鋒一轉「正因為我們平凡，才能在站這裡代表大家，代表著每一個樸實無華卻也獨特的大學經歷」，又引經據典說「根據熱力學第二定律，所有的非凡成就都屬於低機率的逆熵現象，平凡其實才是最自然的狀態」。

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「強者懂得何時該藏或放」

兩人還搞笑式整理成大4年生活體驗，機會是留給準備好的人，即便一時手中沒牌，也得讓人看不出來，這不是投機，而是對環境的適應；永遠出其不意地保留內容，「成大是臥虎藏龍之地，真正的強者從不輕言表現自己，而是懂得何時應藏、何時該放」。

最後他倆還是正經八百勉勵畢業生，即便是第2名，也要有冠軍的志氣及不屈的精神。服務的態度以及強大的抗壓性，將會是企業的最愛。同時強調，不是每個故事都要轟轟烈烈，「能平凡走完這4年已經是一種不凡，你不需要改變世界，也可以活成值得驕傲的模樣」。

很多學生依賴ChatGPT，水利及海洋工程學系楊駿瑋則開玩笑地說，自己一直以來與 ChatGPT是好朋友，原以為給出關鍵字，就能生成一篇完美的致謝辭，沒想到生成的竟是好大一串老掉牙的八股雞湯文，只好自己來，證明自己比它厲害。

楊駿瑋感謝爸爸媽媽們默默守在身後，讓每個大學生可以無後顧之憂勇往直前闖蕩，「在文憑通膨的現在，我們必須非常努力，才能看起來毫不費力，請給每位努力的畢業生一個帶著肯定與驕傲的擁抱」。同時謝謝師長陪伴成長，「將像一塊粗胚鋼鐵的我們，淬煉成熠熠生輝的利刃」。

楊駿瑋說，2021年大學學測國文作文題目「如果我有一座新冰箱」，他好奇現在大家的冰箱裡裝了什麼？而他的冰箱裡可是裝得滿滿，裡面有疫情帶來的苦悶與解禁後的肆意狂歡、有熬夜苦讀的焦慮、抉擇的彷徨無助，還有好多屬於成大的一切，屬於青春的一切，以及對未來的期待，熱情邀請所有畢業生，帶著冰箱，迎向充滿希望的未來。

材料系畢業生劉星暉（左）、謝立榆（右）搭檔畢業致詞，引來滿滿共鳴鼓掌。（圖由成大提供）

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